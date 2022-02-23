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  • Казарцев: «Не увидел руку Дивеева в матче с «Краснодаром», потому что картинка на мониторе была размыта»

Казарцев: «Не увидел руку Дивеева в матче с «Краснодаром», потому что картинка на мониторе была размыта»

23 февраля 2022, 09:21
7

Арбитр РПЛ Василий Казарцев высказался по эпизоду из первой части сезона, когда он не заметил игру рукой у защитника ЦСКА Игоря Дивеева в своей штрафной против «Краснодара». Судья согласен, что ошибся.

– Переносимся в этот сезон. Матч ЦСКА – «Краснодар»: вы работаете видеопомощником арбитра, не замечаете игру Дивеева рукой в концовке. Что произошло?

– Что произошло... Ошибочный процесс принятия решения. Не прошло дня, чтобы не вспоминал тот эпизод. Каждый раз учащается сердцебиение, когда вспоминаю.

– Почему?

– Когда я вышел из комнаты VAR, на большом экране уже шел обзор матча. Все кричали: «Караул!» Увидел повтор того эпизода – как током ударило! Я не понимал, как можно было не увидеть [игру рукой]. Думаю: «Блин, это огромная очевидная ошибка, которая не поддается никакому объяснению». Любому человеку, который смотрел тот матч по телевизору, непонятно, как можно было не увидеть игру рукой.

– Почему не увидели этого изначально?

– Поскольку Ашот Рафаилович Хачатурянц в интервью уже частично озвучил, в чем была проблема, наверное, могу рассказать чуть подробнее. Но вряд ли это изменит мнение тех, кто после этой ситуации подумал, что за монитором сидел слепой. Момент был комплексный. Чтобы понять, надо углубиться в процесс работы VAR.

Шла атака. Был возможный офсайд у игрока «Краснодара», возможная игра рукой у него же после игры головой. Дальше – возможная игра рукой у защитника ЦСКА и, соответственно, возможный пенальти. Пока я проверял три эти отметки, случился еще один эпизод, который потом надо было отсматривать. Если кто-то думает, что мы с АVAR просто пропустили этот момент, потому что смотрели другие эпизоды, – это невозможно.

В видеооперационной комнате много мониторов. У каждого из нас есть два дисплея. Один показывает трансляцию с главной ТВ-камеры. Под ним еще один монитор. У оператора видеоповторов он разделен на несколько экранов, на которых транслируется картинка со всех ТВ-камер. У VAR монитор разделен на четыре мини-экрана, на которых транслируется эпизод с четырех разных ракурсов. Когда на верхнем мониторе вижу, что происходит какой-то эпизод, я опускаю глаза на нижний монитор и проверяю момент.

Нижний монитор с сенсорным экраном реагирует на прикосновения. Разрешение этого монитора несколько ниже, чем у других. Тот эпизод с игрой рукой защитника на стоп-кадре нижнего монитора был заблюрен. То есть четкой уверенности в том, что между игрой Классона грудью и попаданием мяча в бедро Дивеева последний точно сыграл рукой, ни у меня, ни у AVAR не было из-за того, что на том дисплее картинка была размыта. Сейчас, конечно, все скажут, что я ищу оправдания. Это не так. Я совершил грубейшую ошибку, признаю это! Но я рассказываю процесс принятия решения. После матча я видел картинку в HD-качестве, которую видели все телезрители. Там не о чем спорить – очевидная игра рукой.

Если VAR зовет судью матча к монитору для просмотра эпизода, он должен его «обескуражить» картинкой: арбитр должен быть в шоке от того, что он в поле увидел не то, что было на самом деле. Представьте, я зову судью и показываю ему картинку, на которой не видно четко, играет ли защитник рукой. Получается, я просто снимаю с себя ответственность. «Володя (главный арбитр матча Владимир Москалевприм. «Бомбардира») я не уверен, что произошло. Может быть, рука, а может быть, нет. Иди и решай сам. Я умываю руки», – так не работает VAR. Если я не вижу четкого доказательства, то не могу перекладывать ответственность с себя на судью в поле.

  • После того матча Казарцев был отстранен.
  • Казарцев судит в РПЛ с 2012 года.
  • По профессии он инженер-математик.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Дивеев Игорь Казарцев Василий
Комментарии (7)
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Форвард 79
1645598375
Во всем мире четкие экраны, а у наших судей там где надо размыто! Смешно и грустно!
Ответить
Юрэс
1645601956
ХА ХА ХА ХА СЛОВА большие нет
Ответить
vsolon
1645602499
детский лепет....
Ответить
Axe111
1645612018
Ахахахахахах
Ответить
portero
1645685432
дешёвая отмазка, слишком часто не замечают ошибки у московских клубов и питерского ...
Ответить
Hektor 84
1645695687
Очки одевай
Ответить
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