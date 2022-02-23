Игроки женской сборной США добились равной зарплаты с мужчинами. Они получат 22 миллиона как возмещение ущерба

Завершена работа по иску 2019 года, в котором футболистки женской сборной США потребовали равной зарплаты с мужчинами. Их требования удовлетворены, и теперь они будут получать столько же, сколько игроки мужской сборной. Это касается и бонусов.

Игроки женской сборной США также получат 22 миллиона долларов, которые поделят между собой, в качестве ущерба по этому спору.

Женская сборная США – 4-кратный чемпион мира.

Столько же раз она выигрывала Олимпиаду.

Команда существует с 1985 года.

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