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  • Игроки женской сборной США добились равной зарплаты с мужчинами. Они получат 22 миллиона как возмещение ущерба

Игроки женской сборной США добились равной зарплаты с мужчинами. Они получат 22 миллиона как возмещение ущерба

23 февраля 2022, 08:09
2

Завершена работа по иску 2019 года, в котором футболистки женской сборной США потребовали равной зарплаты с мужчинами. Их требования удовлетворены, и теперь они будут получать столько же, сколько игроки мужской сборной. Это касается и бонусов.

Игроки женской сборной США также получат 22 миллиона долларов, которые поделят между собой, в качестве ущерба по этому спору.

  • Женская сборная США – 4-кратный чемпион мира.
  • Столько же раз она выигрывала Олимпиаду.
  • Команда существует с 1985 года.

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Минфин США ввел санкции против ЦСКА и других структур ВЭБа

Источник: AP News
США. МЛС США
Комментарии (2)
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AZ
1645593876
главные мировые скандалы в америке - черные, лгбтешники, трансы и феменизм...
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житель СПб
1645603262
А почему бы им вообще не в одной команде играть? Зачем вообще делить футбол на мужчин и женщин? Это нарушает женские права! (или мужские? - я уже сам путаюсь...)
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