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    Игроки женской сборной США добились равной зарплаты с мужчинами. Они получат 22 миллиона как возмещение ущерба

    Завершена работа по иску 2019 года, в котором футболистки женской сборной США потребовали равной зарплаты с мужчинами. Их требования удовлетворены, и теперь они будут получать столько же, сколько игроки мужской сборной. Это касается и бонусов.

    Игроки женской сборной США также получат 22 миллиона долларов, которые поделят между собой, в качестве ущерба по этому спору.

    • Женская сборная США – 4-кратный чемпион мира.
    • Столько же раз она выигрывала Олимпиаду.
    • Команда существует с 1985 года.

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    Источник: AP News

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    23.02.2022 08:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14263

      житель СПб 23 февраля, 11:01

      А почему бы им вообще не в одной команде играть? Зачем вообще делить футбол на мужчин и женщин? Это нарушает женские права! (или мужские? - я уже сам путаюсь...)

      0
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      Рейтинг: +13209

      Barmaleushka 23 февраля, 10:08

      Пришейте им мошонки слонов и платите больше чем мужикам .
      Грёбаный Пендостан .

      1
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      Рейтинг: +505

      Riot Zero 23 февраля, 10:07

      А мужики сборной США отомстят и начнут долбиться в очко

      2
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      Рейтинг: +3272

      AZ 23 февраля, 08:24

      главные мировые скандалы в америке - черные, лгбтешники, трансы и феменизм...

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