Игроки женской сборной США добились равной зарплаты с мужчинами. Они получат 22 миллиона как возмещение ущерба

А почему бы им вообще не в одной команде играть? Зачем вообще делить футбол на мужчин и женщин? Это нарушает женские права! (или мужские? - я уже сам путаюсь...)
Завершена работа по иску 2019 года, в котором футболистки женской сборной США потребовали равной зарплаты с мужчинами. Их требования удовлетворены, и теперь они будут получать столько же, сколько игроки мужской сборной. Это касается и бонусов.
Игроки женской сборной США также получат 22 миллиона долларов, которые поделят между собой, в качестве ущерба по этому спору.
- Женская сборная США – 4-кратный чемпион мира.
- Столько же раз она выигрывала Олимпиаду.
- Команда существует с 1985 года.
Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей