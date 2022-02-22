Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Обамеянг: «Рад, что Дембеле в «Барсе». Сказал ему оставаться»

    Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался об одноклубнике Усмане Дембеле.

    «Мы провели прекрасный сезон в «Боруссии», он потрясающий игрок. Усман – один из лучших по работе с мячом, он отлично играет в нападении.

    Я рад, что он здесь. Когда я приехал, то сказал ему: «Дружище, ты должен остаться». Я не знаю, случится ли это, но в жизни возможно все», – сказал Обамеянг.

    • В этом сезоне Дембеле провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
    • Летом он станет свободным агентом.

    Новости по теме
    На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами
    «Реал» 53 года не побеждает «Барселону» в Кубке Испании на своем поле 1
    ⚽ РПЛ возвращается! «Факел» примет «Химки», «Ростов» и «Локомотив» сыграют завтра, «Сочи» и ЦСКА – в воскресенье 1
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2022 07:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +844

      Lipatoff 22 февраля 2022, 13:59

      Пусть уходит, но достойно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11