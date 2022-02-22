Обамеянг: «Рад, что Дембеле в «Барсе». Сказал ему оставаться»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался об одноклубнике Усмане Дембеле.
«Мы провели прекрасный сезон в «Боруссии», он потрясающий игрок. Усман – один из лучших по работе с мячом, он отлично играет в нападении.
Я рад, что он здесь. Когда я приехал, то сказал ему: «Дружище, ты должен остаться». Я не знаю, случится ли это, но в жизни возможно все», – сказал Обамеянг.
- В этом сезоне Дембеле провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Летом он станет свободным агентом.
Источник: Mundo Deportivo