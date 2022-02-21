Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Новичок «Краснодара» Ботхейм: «Холанд – самый фантастический футболист, с которым я когда-либо играл»

    Норвежский нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм поделился мнением о своем соотечественнике Эрлинге Холанде.

    – Твой первый тренер в интервью говорил, что в свое время ты подавал больше надежд, чем Холанд. Это так?

    – Ой, нет-нет-нет. Это неправда. Эрлинг – самый фантастический игрок, с которым я когда-либо играл. Он точно вырастет в лучшего игрока мира совсем скоро.

    И я так говорю не потому, что мы друзья. Это реально так, и это многие видят. Я не был перспективнее его.

    • Ботхейм заключил с «Краснодаром» контракт до 2025 года.
    • Он перешел из «Буде-Глимта» за 5 миллионов евро.

    «Барселона» готова сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком команды

    «Реал» может купить Холанда летом и оставить его в «Боруссии» на год

    «Реал» заключил предварительное соглашение с представителями Холанда (Sport.es)

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2022 23:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94263
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68792
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru