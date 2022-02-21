Новичок «Краснодара» Ботхейм: «Холанд – самый фантастический футболист, с которым я когда-либо играл»

Норвежский нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм поделился мнением о своем соотечественнике Эрлинге Холанде.

– Твой первый тренер в интервью говорил, что в свое время ты подавал больше надежд, чем Холанд. Это так?

– Ой, нет-нет-нет. Это неправда. Эрлинг – самый фантастический игрок, с которым я когда-либо играл. Он точно вырастет в лучшего игрока мира совсем скоро.

И я так говорю не потому, что мы друзья. Это реально так, и это многие видят. Я не был перспективнее его.