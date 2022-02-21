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    Моуринью могут отстранить на 2-3 матча из-за фразы в адрес арбитра: «Тебя прислал «Ювентус»

    Стало известно возможное наказание для главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который получил красную карточку в компенсированное время в матче с «Вероной» (2:2).

    По информации Football Italia со ссылкой на La Stampa, португальца могут дисквалифицировать на 2-3 матча за жест с телефоном в адрес арбитра Луки Пайретто и фразу: «Тебя специально сюда прислали. Тебя прислал «Ювентус».

    • Альберто Пайретто, брат Луки, последние восемь лет был начальником отдела мероприятий в «Ювентусе».
    • Их отец Пьерлуиджи Пайретто был отстранен от футбола на 3,5 года после скандала «Кальчополи» в 2006 году.
    • «Рома» идет на 7-м месте в Серии А.
    • Римляне не побеждают в 4 матчах подряд.

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    Источник: Football Italia

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    21.02.2022 17:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 01:29

      Семейный бизнес у этих Пайретов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2022, 10:39

      Конечно Жозе не прав но дыма без огня не бывает.

      2
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      Рейтинг: +165

      adekvat0726 21 февраля 2022, 18:05

      Моур хоть и не блещет достижениями в Роме, зато в серии А с ним веселее)

      1
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      Рейтинг: +715

      pele1981 > adekvat0726 21 февраля 2022, 18:52

      Да с ним в любой лиге очень весело))

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