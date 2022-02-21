Моуринью могут отстранить на 2-3 матча из-за фразы в адрес арбитра: «Тебя прислал «Ювентус»

Стало известно возможное наказание для главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который получил красную карточку в компенсированное время в матче с «Вероной» (2:2).

По информации Football Italia со ссылкой на La Stampa, португальца могут дисквалифицировать на 2-3 матча за жест с телефоном в адрес арбитра Луки Пайретто и фразу: «Тебя специально сюда прислали. Тебя прислал «Ювентус».