Моуринью могут отстранить на 2-3 матча из-за фразы в адрес арбитра: «Тебя прислал «Ювентус»

Стало известно возможное наказание для главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который получил красную карточку в компенсированное время в матче с «Вероной» (2:2).
По информации Football Italia со ссылкой на La Stampa, португальца могут дисквалифицировать на 2-3 матча за жест с телефоном в адрес арбитра Луки Пайретто и фразу: «Тебя специально сюда прислали. Тебя прислал «Ювентус».
- Альберто Пайретто, брат Луки, последние восемь лет был начальником отдела мероприятий в «Ювентусе».
- Их отец Пьерлуиджи Пайретто был отстранен от футбола на 3,5 года после скандала «Кальчополи» в 2006 году.
- «Рома» идет на 7-м месте в Серии А.
- Римляне не побеждают в 4 матчах подряд.
Источник: Football Italia