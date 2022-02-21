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  • Моуринью могут отстранить на 2-3 матча из-за фразы в адрес арбитра: «Тебя прислал «Ювентус»

Моуринью могут отстранить на 2-3 матча из-за фразы в адрес арбитра: «Тебя прислал «Ювентус»

21 февраля 2022, 17:08
4

Стало известно возможное наказание для главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который получил красную карточку в компенсированное время в матче с «Вероной» (2:2).

По информации Football Italia со ссылкой на La Stampa, португальца могут дисквалифицировать на 2-3 матча за жест с телефоном в адрес арбитра Луки Пайретто и фразу: «Тебя специально сюда прислали. Тебя прислал «Ювентус».

  • Альберто Пайретто, брат Луки, последние восемь лет был начальником отдела мероприятий в «Ювентусе».
  • Их отец Пьерлуиджи Пайретто был отстранен от футбола на 3,5 года после скандала «Кальчополи» в 2006 году.
  • «Рома» идет на 7-м месте в Серии А.
  • Римляне не побеждают в 4 матчах подряд.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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adekvat0726
1645455916
Моур хоть и не блещет достижениями в Роме, зато в серии А с ним веселее)
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zigbert
1645515555
Конечно Жозе не прав но дыма без огня не бывает.
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Hektor 84
1645655361
Семейный бизнес у этих Пайретов
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