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    Моуринью удалили в матче с «Вероной» за жест с телефоном в адрес судьи

    «Рома» сыграла вничью с «Вероной» (2:2) в 26-м туре Серии А.

    Главный тренер римского клуба Жозе Моуринью получил красную карточку в компенсированное время.

    Главный арбитр Лука Пайретто удалил 59-летнего португальца за жест с телефонным звонком. Перед уходом в раздевалку Моуринью обнялся с тренером гостей Игором Тудором.

    • «Рома» идет на 7-м месте в Серии А.
    • Римляне не побеждают в 4 матчах подряд.

    Фото: скриншот трансляции BT Sport

    Серия А. «Рома» сыграла вничью с «Вероной», Моуринью получил красную карточку. Клуб не выигрывает 4 матча

    Моуринью – после ничьей с «Сассуоло»: «В Италии журналистика пятого класса, она не знает морали»

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    Источник: Football Italia

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    19.02.2022 23:47
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