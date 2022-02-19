Моуринью удалили в матче с «Вероной» за жест с телефоном в адрес судьи

«Рома» сыграла вничью с «Вероной» (2:2) в 26-м туре Серии А.

Главный тренер римского клуба Жозе Моуринью получил красную карточку в компенсированное время.

Главный арбитр Лука Пайретто удалил 59-летнего португальца за жест с телефонным звонком. Перед уходом в раздевалку Моуринью обнялся с тренером гостей Игором Тудором.

«Рома» идет на 7-м месте в Серии А.

Римляне не побеждают в 4 матчах подряд.

Фото: скриншот трансляции BT Sport

Серия А. «Рома» сыграла вничью с «Вероной», Моуринью получил красную карточку. Клуб не выигрывает 4 матча

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