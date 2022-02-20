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    Карраскаль – об удалении в матче с «Рубином»: «Я с таким никогда не сталкивался»

    Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал свое удаление в товарищеском матче с «Рубином» (1:1).

    — Хорхе, ты вышел на этот товарищеский матч в старте лишь после одной тренировки с ЦСКА...

    — Я в хороших кондициях, потому что провел за «Ривер Плейт» всю предсезонку. Никаких проблем в этом плане у меня нет.

    — Что произошло в эпизоде с твоим удалением?

    — На самом деле, я с таким никогда не сталкивался. Товарищеский матч, первый тайм, и так судят...

    Удаляют игрока, не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции. Там был обычный подкат.

    — Учитывая опыт игры в украинском чемпионате, ты понимаешь что-то из подсказа на поле?

    — Да-да. Определенные слова я очень хорошо понимаю.

    • ЦСКА арендовал Карраскаля до конца сезона.
    • У клуба РПЛ будет право выкупа.

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    Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче за ЦСКА

    Карраскаль: «Я готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!»

    Агент Карраскаля: «ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить игрока»

    Источник: сайт ЦСКА

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    20.02.2022 22:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10942

      BRO_football 33 минуты назад

      Привыкай. У нас судьи ещё и не такое вытворяют!
      Как же я соскучился по судейским скандалам! Скорее бы уже РПЛ началась! Уверен, что после матча Спартак-ЦСКА начнётся один.

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      Рейтинг: +13116

      Barmaleushka 53 минуты назад

      Безобразие ! Куда милиция смотрит ?!

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      Рейтинг: +23403

      bset 1 час назад

      Это ты еще против Зенита не играл

      1
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      Рейтинг: +13116

      Barmaleushka > bset 53 минуты назад

      Ничего , его успокоят - объяснят , что игрокам ЦСКА в своей штрафной можно безнаказанно играть руками .

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      Рейтинг: +274

      pele1981 2 часа назад

      Привыкай - это Россия, детка!)))

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      Рейтинг: +15734

      Persona_non_Grata > pele1981 1 час назад

      Ну да - не в сказку попал !

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