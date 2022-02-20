Карраскаль – об удалении в матче с «Рубином»: «Я с таким никогда не сталкивался»

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал свое удаление в товарищеском матче с «Рубином» (1:1).

— Хорхе, ты вышел на этот товарищеский матч в старте лишь после одной тренировки с ЦСКА...

— Я в хороших кондициях, потому что провел за «Ривер Плейт» всю предсезонку. Никаких проблем в этом плане у меня нет.

— Что произошло в эпизоде с твоим удалением?

— На самом деле, я с таким никогда не сталкивался. Товарищеский матч, первый тайм, и так судят...

Удаляют игрока, не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции. Там был обычный подкат.

— Учитывая опыт игры в украинском чемпионате, ты понимаешь что-то из подсказа на поле?

— Да-да. Определенные слова я очень хорошо понимаю.

ЦСКА арендовал Карраскаля до конца сезона.

У клуба РПЛ будет право выкупа.

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