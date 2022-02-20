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  • Карраскаль – об удалении в матче с «Рубином»: «Я с таким никогда не сталкивался»

Карраскаль – об удалении в матче с «Рубином»: «Я с таким никогда не сталкивался»

20 февраля 2022, 22:19
6

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал свое удаление в товарищеском матче с «Рубином» (1:1).

— Хорхе, ты вышел на этот товарищеский матч в старте лишь после одной тренировки с ЦСКА...

— Я в хороших кондициях, потому что провел за «Ривер Плейт» всю предсезонку. Никаких проблем в этом плане у меня нет.

— Что произошло в эпизоде с твоим удалением?

— На самом деле, я с таким никогда не сталкивался. Товарищеский матч, первый тайм, и так судят...

Удаляют игрока, не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции. Там был обычный подкат.

— Учитывая опыт игры в украинском чемпионате, ты понимаешь что-то из подсказа на поле?

— Да-да. Определенные слова я очень хорошо понимаю.

  • ЦСКА арендовал Карраскаля до конца сезона.
  • У клуба РПЛ будет право выкупа.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Карраскаль Хорхе
Комментарии (6)
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pele1981
1645385825
Привыкай - это Россия, детка!)))
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BRO_football
1645391571
Привыкай. У нас судьи ещё и не такое вытворяют! Как же я соскучился по судейским скандалам! Скорее бы уже РПЛ началась! Уверен, что после матча Спартак-ЦСКА начнётся один.
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Demgel
1645408517
В РПЛ скоро начнется настоящее ШОУ от "кротового" сообщества)))
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Томик
1645454599
Так не надо в начале матча соперникам в ноги прыгать, если поиграть хочется. Удалили даже в товарищеском матче. Что же это был за подкат такой? Может быть про "подкат" надо было почитать хотя бы для начала? Вон Бакаев не умеет и не пользуется. Не надо коллегам ноги ломать.
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Томик
1645454635
Посмотрел, оказывается вторая желтая. И чего вообще разнылся? Коник то без году неделя, а ноет как записной.
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