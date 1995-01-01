Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче за ЦСКА

Парень слишком заряжен на результат! Ну ничего, постепенно успокоится...
ЦСКА играет против «Рубина» в товарищеском матче.
За московскую команду дебютировал Хорхе Карраскаль. Полузащитник вышел в стартовом составе.
На 8-й минуте колумбиец получил желтую карточку, а спустя 25 минут был удален с поля.
- ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт» до конца сезона.
- У клуба РПЛ есть право выкупа футболиста.
Карраскаль: «Я готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!»
Агент Карраскаля: «ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить игрока»