Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче за ЦСКА

ЦСКА играет против «Рубина» в товарищеском матче.

За московскую команду дебютировал Хорхе Карраскаль. Полузащитник вышел в стартовом составе.

На 8-й минуте колумбиец получил желтую карточку, а спустя 25 минут был удален с поля.

ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт» до конца сезона.

У клуба РПЛ есть право выкупа футболиста.

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