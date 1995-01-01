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    Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче за ЦСКА

    ЦСКА играет против «Рубина» в товарищеском матче.

    За московскую команду дебютировал Хорхе Карраскаль. Полузащитник вышел в стартовом составе.

    На 8-й минуте колумбиец получил желтую карточку, а спустя 25 минут был удален с поля.

    • ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт» до конца сезона.
    • У клуба РПЛ есть право выкупа футболиста.

    Карраскаль: «Я готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!»

    Агент Карраскаля: «ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить игрока»

    Карраскаль выбрал восьмой номер в ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14105

      житель СПб 3 минуты назад

      Парень слишком заряжен на результат! Ну ничего, постепенно успокоится...

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    • ...
      Рейтинг: +5045

      rash1959 7 минут назад

      Отличный конский выбор...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13955

      Cleaner 12 минут назад

      Какой резвый КОНЬ!...)))

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