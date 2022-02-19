Семак – о сборах «Зенита» в Испании: «Поля на нашей базе в Петербурге в непригодном состоянии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команда отправилась на тренировочные сборы в Марбелью.

— Сергей Богданович, «Зенит» прибыл в Марбелью на третьи мини-сборы. Расскажите о ближайших планах команды.

— Это не совсем мини-сборы. Ввиду того, что тренироваться в Петербурге возможности нет, поля на нашей тренировочной базе в непригодном состоянии — нам пришлось ехать и готовиться к ответному матчу против «Бетиса» в Марбелье. Место знаем, ехать не так далеко до Севильи, поэтому приняли решение готовиться здесь.

«Зенит» уступил «Бетису» в первом матче 1/16 финала ЛЕ со счетом 2:3.

Ответный матч состоится в Севилье 24 февраля.

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