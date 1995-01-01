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    Чистяков: «Нужно оставить все силы в Испании, чтобы пройти дальше в ЛЕ»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги первого матча 1/16 финала ЛЕ против «Бетиса», а также рассказал о настрое на ответную игру.

    «Получилось два разных тайма. Первый в нашем исполнении был не очень хорош. Плохо выходили из обороны, не получался контроль мяча.

    Может быть, была скованность, поскольку это первая официальная игра. Не знаю, почему.

    У нас были моменты впереди, мы забили два гола, отыгрались. Были еще моменты, чтобы и в дальнейшем отыграться. Когда моменты есть – это хорошо.

    Впереди ответная игра. Нужно оставить все силы там, биться до конца, попробовать все исправить и выйти дальше. Будем пытаться вернуться в игру и победить там», – сказал Чистяков.

    • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
    • Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

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    Источник: сайт «Зенита»

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