Чистяков: «Нужно оставить все силы в Испании, чтобы пройти дальше в ЛЕ»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги первого матча 1/16 финала ЛЕ против «Бетиса», а также рассказал о настрое на ответную игру.

«Получилось два разных тайма. Первый в нашем исполнении был не очень хорош. Плохо выходили из обороны, не получался контроль мяча.

Может быть, была скованность, поскольку это первая официальная игра. Не знаю, почему.

У нас были моменты впереди, мы забили два гола, отыгрались. Были еще моменты, чтобы и в дальнейшем отыграться. Когда моменты есть – это хорошо.

Впереди ответная игра. Нужно оставить все силы там, биться до конца, попробовать все исправить и выйти дальше. Будем пытаться вернуться в игру и победить там», – сказал Чистяков.