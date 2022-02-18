«Спартак» начал сотрудничать с компанией HyperX

А если заключить договор с Трансфермаркт, то стоимость твоих игроков повышается на 10%. Это будет выгодное сотрудничество!
Пресс-служба «Спартака» объявила о подписании соглашения с HyperX.
Эта компания специализируется на выпуске продукции и программного обеспечения для компьютерных игр.
В рамках сотрудничества запланированы активности и мероприятия с участием футболистов.
«Мы рады началу партнерства с одним из лидеров индустрии, создающим популярные продукты для важного сегмента нашей аудитории.
Важно отметить, что наше сотрудничество предполагает ряд мероприятий, благодаря которым болельщики красно-белых смогут стать еще ближе к любимой команде», – сказал руководитель направления продаж и маркетинга «Спартака» Рустам Махмутов.
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