«Спартак» начал сотрудничать с компанией HyperX

Пресс-служба «Спартака» объявила о подписании соглашения с HyperX.
Эта компания специализируется на выпуске продукции и программного обеспечения для компьютерных игр.
В рамках сотрудничества запланированы активности и мероприятия с участием футболистов.
«Мы рады началу партнерства с одним из лидеров индустрии, создающим популярные продукты для важного сегмента нашей аудитории.
Важно отметить, что наше сотрудничество предполагает ряд мероприятий, благодаря которым болельщики красно-белых смогут стать еще ближе к любимой команде», – сказал руководитель направления продаж и маркетинга «Спартака» Рустам Махмутов.
Источник: сайт «Спартака»