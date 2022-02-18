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    «Спартак» начал сотрудничать с компанией HyperX

    Пресс-служба «Спартака» объявила о подписании соглашения с HyperX.

    Эта компания специализируется на выпуске продукции и программного обеспечения для компьютерных игр.

    В рамках сотрудничества запланированы активности и мероприятия с участием футболистов.

    «Мы рады началу партнерства с одним из лидеров индустрии, создающим популярные продукты для важного сегмента нашей аудитории.

    Важно отметить, что наше сотрудничество предполагает ряд мероприятий, благодаря которым болельщики красно-белых смогут стать еще ближе к любимой команде», – сказал руководитель направления продаж и маркетинга «Спартака» Рустам Махмутов.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +751

      Untitled-1 45 минут назад

      А если заключить договор с Трансфермаркт, то стоимость твоих игроков повышается на 10%. Это будет выгодное сотрудничество!

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      Рейтинг: +3865

      tarasofka 46 минут назад

      теперь появятся HyperXряки

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      Рейтинг: +101

      Бомжи - гомики > tarasofka 33 минуты назад

      ты лучше анус подлечи после вчерашнего изнасилования испанцами...
      бездомный немытый с порванным анусом....

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