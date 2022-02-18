«Спартак» начал сотрудничать с компанией HyperX

Пресс-служба «Спартака» объявила о подписании соглашения с HyperX.

Эта компания специализируется на выпуске продукции и программного обеспечения для компьютерных игр.

В рамках сотрудничества запланированы активности и мероприятия с участием футболистов.

«Мы рады началу партнерства с одним из лидеров индустрии, создающим популярные продукты для важного сегмента нашей аудитории.

Важно отметить, что наше сотрудничество предполагает ряд мероприятий, благодаря которым болельщики красно-белых смогут стать еще ближе к любимой команде», – сказал руководитель направления продаж и маркетинга «Спартака» Рустам Махмутов.