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    Малком: «Сейчас моe тело в лучшей форме за всe время в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Малком оценил свою текущую форму.

    - В последнем матче перед зимней паузой вы получили повреждение. Как сейчас ваше самочувствие?

    - Ментально я всегда силен и уверен в себе. Физически – прямо сейчас чувствую себя превосходно, наши физиотерапевты говорят, что мое тело в лучшей форме за почти три года, что я в Санкт-Петербурге.

    Да, порой чувствую небольшой дискомфорт от нагрузок, но это нормальная ситуация после травмы. Я на сто процентов готов к возобновлению сезона и очень жду матчей против «Бетиса».

    • В этом сезоне Малком провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
    • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

    Малком – о «Бетисе»: «Пусть считают себя фаворитами. «Зенит» может играть с кем угодно»

    Малком: «В «Зените» предсезонки лучше, чем в «Барселоне» и «Бордо»

    Алип: «Вагнер Лав сказал Сантосу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся»

    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16004

      Garrincha58 1 час назад

      бла бла бла..... не стоит верить этому Маль-кому подписав его за 40 лямов и отрядив ему самую большую зарплату в РПЛ Зенит совершил самую большую ошибку

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      Рейтинг: +15585

      paracetamol 1 час назад

      Давай, сегодня забивать самое время. С тебя 2, гол и пас!

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