Малком: «Сейчас моe тело в лучшей форме за всe время в «Зените»

Нападающий «Зенита» Малком оценил свою текущую форму.

- В последнем матче перед зимней паузой вы получили повреждение. Как сейчас ваше самочувствие?

- Ментально я всегда силен и уверен в себе. Физически – прямо сейчас чувствую себя превосходно, наши физиотерапевты говорят, что мое тело в лучшей форме за почти три года, что я в Санкт-Петербурге.

Да, порой чувствую небольшой дискомфорт от нагрузок, но это нормальная ситуация после травмы. Я на сто процентов готов к возобновлению сезона и очень жду матчей против «Бетиса».