Малком: «Сейчас моe тело в лучшей форме за всe время в «Зените»

Нападающий «Зенита» Малком оценил свою текущую форму.
- В последнем матче перед зимней паузой вы получили повреждение. Как сейчас ваше самочувствие?
- Ментально я всегда силен и уверен в себе. Физически – прямо сейчас чувствую себя превосходно, наши физиотерапевты говорят, что мое тело в лучшей форме за почти три года, что я в Санкт-Петербурге.
Да, порой чувствую небольшой дискомфорт от нагрузок, но это нормальная ситуация после травмы. Я на сто процентов готов к возобновлению сезона и очень жду матчей против «Бетиса».
- В этом сезоне Малком провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
- В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
Источник: сайт «Зенита»