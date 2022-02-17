Сергеев: «Симпатизировал «Спартаку», ходил на стадион и поддерживал друзей»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что раньше у него были симпатии к «Спартаку».

– Многие болельщики вспомнили твое интервью сайту «Торпедо» три года назад. В нем ты сказал: «Симпатизирую «Спартаку». Пару раз на матчи даже выбирался в прошлом году». Почему ты симпатизировал именно «Спартаку»?

– Симпатизировал. Хотел просто поддержать своих друзей: там играл друг Илья Гапонов, он до сих пор там. Женя Макеев там играл – он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я еще в «Строгино» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет.