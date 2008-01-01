Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Сергеев: «Симпатизировал «Спартаку», ходил на стадион и поддерживал друзей»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что раньше у него были симпатии к «Спартаку».

    – Многие болельщики вспомнили твое интервью сайту «Торпедо» три года назад. В нем ты сказал: «Симпатизирую «Спартаку». Пару раз на матчи даже выбирался в прошлом году». Почему ты симпатизировал именно «Спартаку»?

    – Симпатизировал. Хотел просто поддержать своих друзей: там играл друг Илья Гапонов, он до сих пор там. Женя Макеев там играл – он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я еще в «Строгино» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет.

    • Сергеев перешел в «Зенит» этой зимой из «Крыльев Советов».
    • Он забил 6 голов в 18 матчах РПЛ.

    Сергеев – о сравнениях с Азмуном: «Мы с Алберто понимаем ответственность. Будем полностью отдаваться игре»

    Защитник «Крыльев» Божин: «Сергееву подошeл бы мадридский «Атлетико»

    Онопко посетил сбор «Зенита» в Португалии, поговорив с Дзюбой, Сергеевым и Адамовым

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94109
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68760
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru