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    Хачатурянц: «Fan ID не уничтожит фанатское движение»

    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о введении паспортов болельщика (Fan ID). По его мнению, документ не угрожает фанатскому движению в стране.

    «С представителями клубов у нас было рабочее совещание на прошлой неделе. Я готов встречаться с представителями болельщиков клубов. Хотелось бы встречаться тогда, когда у меня будут ответы на волнующие вопросы. В начале апреля они будут с принятием дорожной карты. Я попросил представителей клубов донести смысл нашего разговора до болельщиков, чтобы они не бойкотировали игры после возобновления. Откликнулись они или нет – не знаю.

    Футбол лишается важной части зрелища [из-за бойкота Fan ID]. От этого проигрывают все. Будет ли уничтожение фанатского движения с вводом карты болельщика? Думаю, что нет. На сегодняшний момент идет протест против принятого закона, но ряд болельщиков может изменить свое мнение», – сказал Хачатурянц.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10487

      alex1951 20 минут назад

      А зачем уничтожать?
      Теперь Ультрас будут в законе - ,,Фан-ИДэ-шники ,так сказать))))

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      Рейтинг: +12891

      NewLife 40 минут назад

      Посмотрите биографию Хачатурянца и поймете, что это спец.операция.

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