Хачатурянц: «Fan ID не уничтожит фанатское движение»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о введении паспортов болельщика (Fan ID). По его мнению, документ не угрожает фанатскому движению в стране.

«С представителями клубов у нас было рабочее совещание на прошлой неделе. Я готов встречаться с представителями болельщиков клубов. Хотелось бы встречаться тогда, когда у меня будут ответы на волнующие вопросы. В начале апреля они будут с принятием дорожной карты. Я попросил представителей клубов донести смысл нашего разговора до болельщиков, чтобы они не бойкотировали игры после возобновления. Откликнулись они или нет – не знаю.

Футбол лишается важной части зрелища [из-за бойкота Fan ID]. От этого проигрывают все. Будет ли уничтожение фанатского движения с вводом карты болельщика? Думаю, что нет. На сегодняшний момент идет протест против принятого закона, но ряд болельщиков может изменить свое мнение», – сказал Хачатурянц.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

Ее введение одобрила Госдума.

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