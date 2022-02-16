Газизов: «Уфа» всегда была за расширение РПЛ. Для Россия 18 команд — это минимум»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил за расширение РПЛ.

— Мы всегда были за расширение лиги, та же позиция у нас и остается, ничего не меняется. Это больше матчей, больше российских игроков. Мне кажется, что для такой страны, как Россия, 18 команд — это минимум.

— Добавляются два домашних матча и два выезда. По их итогам «Уфа» остается в плюсе в финансовом плане?

— По крайней мере, клуб ничего не потеряет. Я не считаю это страшным. Чем больше игроков, тем ниже по ним будет рынок. Можно будет больше рисковать молодыми футболистами. Я вижу только плюсы.

Понятно, что есть моменты, связанные с инфраструктурой, с деньгами, но наша позиция не меняется с самого начала.