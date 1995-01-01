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    Газизов: «Уфа» всегда была за расширение РПЛ. Для Россия 18 команд — это минимум»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил за расширение РПЛ.

    — Мы всегда были за расширение лиги, та же позиция у нас и остается, ничего не меняется. Это больше матчей, больше российских игроков. Мне кажется, что для такой страны, как Россия, 18 команд — это минимум.

    — Добавляются два домашних матча и два выезда. По их итогам «Уфа» остается в плюсе в финансовом плане?

    — По крайней мере, клуб ничего не потеряет. Я не считаю это страшным. Чем больше игроков, тем ниже по ним будет рынок. Можно будет больше рисковать молодыми футболистами. Я вижу только плюсы.

    Понятно, что есть моменты, связанные с инфраструктурой, с деньгами, но наша позиция не меняется с самого начала.

    • РПЛ могут расширить до 18 команд начиная с сезона-2023/24.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20871

      JTherry 34 минуты назад

      Газик, сперва стадион нормальный построй в Уфе, а потом будешь "за расширение РПЛ" говорить...

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