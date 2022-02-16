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  • Газизов: «Уфа» всегда была за расширение РПЛ. Для Россия 18 команд — это минимум»

Газизов: «Уфа» всегда была за расширение РПЛ. Для Россия 18 команд — это минимум»

16 февраля 2022, 16:15
3

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил за расширение РПЛ.

— Мы всегда были за расширение лиги, та же позиция у нас и остается, ничего не меняется. Это больше матчей, больше российских игроков. Мне кажется, что для такой страны, как Россия, 18 команд — это минимум.

— Добавляются два домашних матча и два выезда. По их итогам «Уфа» остается в плюсе в финансовом плане?

— По крайней мере, клуб ничего не потеряет. Я не считаю это страшным. Чем больше игроков, тем ниже по ним будет рынок. Можно будет больше рисковать молодыми футболистами. Я вижу только плюсы.

Понятно, что есть моменты, связанные с инфраструктурой, с деньгами, но наша позиция не меняется с самого начала.

  • РПЛ могут расширить до 18 команд начиная с сезона-2023/24.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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JTherry
1645017825
Газик, сперва стадион нормальный построй в Уфе, а потом будешь "за расширение РПЛ" говорить...
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Hektor 84
1645029246
Понизьте футболистам зарплатный фонд, особенно молодым или оклад и премиальные по окончании сезона при достижении определенных результатов. И бюджетным клубам станет легче и они не в таком количестве будут банкротиться. Заодно клубные чинуши меньше бабла распилят.
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NewLife
1645032758
Вали в ФНЛ и расширяйся там до опупения.
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