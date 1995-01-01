Президент «Урала» – о лимите «13+12»: «Это лимит с человеческим лицом»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

Сообщалось, что РФС и Минспорт согласовали новый лимит: 13 иностранцев в заявке и максимум восемь на поле, а также минимум 12 россиян в заявке.

«Я не верю пока что. Если будет – дай бог. Не более восьми легионеров на поле, 12 россиян, из которых четверо воспитанников — это лимит с человеческим лицом. Нужно дождаться официальной информации от РФС», — сказал Иванов.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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