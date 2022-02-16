Президент «Урала» – о лимите «13+12»: «Это лимит с человеческим лицом»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

Сообщалось, что РФС и Минспорт согласовали новый лимит: 13 иностранцев в заявке и максимум восемь на поле, а также минимум 12 россиян в заявке.

«Я не верю пока что. Если будет – дай бог. Не более восьми легионеров на поле, 12 россиян, из которых четверо воспитанников — это лимит с человеческим лицом. Нужно дождаться официальной информации от РФС», — сказал Иванов.