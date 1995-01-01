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    Президент «Урала» – о лимите «13+12»: «Это лимит с человеческим лицом»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

    Сообщалось, что РФС и Минспорт согласовали новый лимит: 13 иностранцев в заявке и максимум восемь на поле, а также минимум 12 россиян в заявке.

    «Я не верю пока что. Если будет – дай бог. Не более восьми легионеров на поле, 12 россиян, из которых четверо воспитанников — это лимит с человеческим лицом. Нужно дождаться официальной информации от РФС», — сказал Иванов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:01
    Комментарии2
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      Рейтинг: +58643

      portero 1 минуту назад

      Гриша надеется доход получить, когда примут, то платить ещё заставят...

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      Рейтинг: +9543

      Alekxei Z. 52 минуты назад

      8 легов на поле это нормально.

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