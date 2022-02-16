Чистяков – о «Бетисе»: «Там игроки мирового уровня»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков дал комментарий перед стыковым матчем Лиги Европы с «Бетисом». Клуб занимает третье место в чемпионате Испании.

– Вы видели нынешний «Бетис»?

– Я слежу за турнирной таблицей чемпионата Испании. Ну, там игроки, конечно, хорошие. Тот же Каналес впереди. Португалец этот, опорничек, Вильям Карвалью. То есть игроки там мирового уровня. Будет непросто. Ну и таблица Ла Лиги говорит сама за себя.

Первый матч «Зенит» – «Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.

Ответная игра – 24 февраля в Севилье.

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