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    Чистяков – о «Бетисе»: «Там игроки мирового уровня»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков дал комментарий перед стыковым матчем Лиги Европы с «Бетисом». Клуб занимает третье место в чемпионате Испании.

    – Вы видели нынешний «Бетис»?

    – Я слежу за турнирной таблицей чемпионата Испании. Ну, там игроки, конечно, хорошие. Тот же Каналес впереди. Португалец этот, опорничек, Вильям Карвалью. То есть игроки там мирового уровня. Будет непросто. Ну и таблица Ла Лиги говорит сама за себя.

    • Первый матч «Зенит»«Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.
    • Ответная игра – 24 февраля в Севилье.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +38897

      Project Бабангида 2 минуты назад

      не стоит срать в штаны раньше времени. дождись хотя бы выхода на поле...а там уже...

      0
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      Рейтинг: +197

      Конопляных дел мастер 4 минуты назад

      Не так страшен черт, как его малюют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      ПалкоВводецъ_1 6 минут назад

      Бетис сейчас лидер испанского чемпионата. Это вам играть не с погонщиками верблюдов ОАЭ или массажистами из Малайзии. Гыгыгы

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