Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юрист: «По словам «Краснодара», Корнюшин сам попросил уменьшить ему зарплату в пять раз»

Юрист: «По словам «Краснодара», Корнюшин сам попросил уменьшить ему зарплату в пять раз»

15 февраля 2022, 22:27
9

Андрей Березняк, ведущий юрист-консультант BLCons Group, которая занимается делом защитника Даниила Корнюшина, прокомментировал ситуацию с новым контрактом футболиста с «Краснодаром».

Ранее стало известно, что «Краснодар» подписал новое соглашение с Корнюшиным до 2024 года с понижением зарплаты в пять раз без ведома игрока.

«Краснодар» нас неприятно удивил. По их словам, оказывается, Корнюшин сам принес подписанный контракт и попросил уменьшить ему зарплату. Мол, люди добрые, я буду играть за меньшие деньги.

На наш взгляд, все достаточно очевидно. Не бывает, что 20-летний парень приходит и сам просит подписать новый контракт с зарплатой в 5 раз меньше.

Ребята из академии – не мешок картошки из «Магнита», – сказал Близняк.

  • Корнюшин – воспитанник «Краснодара».
  • Он провел 5 матчей за основу клуба в этом сезоне.

Еще по теме:
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова 10
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Корнюшин Даниил
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Soccerdealer63
1644953815
Вот, какую "картошку" нам в Магнитах подвозят, так эти галицкие и прочая и ко всему в стране отнсятся... Уничтожили в стране малый и средний бизнес заодно с конкуренцией... Назначили самих себя монопольными подвозчиками еды во всей стране.... Теперь... В КАЖДОЙ ОТРАСЛИ - МАГНИТ И ПЯТЁРОЧКА))))
Ответить
JTherry
1644956001
"...Корнюшин сам попросил уменьшить ему зарплату в пять раз"...!!!!))))))))))) ...не заголовок - бомба..!!!)))
Ответить
Persona_non_Grata
1644958264
Ну вот и последователь Зобнину нашелся )))
Ответить
KalterJax
1644967118
Скоро во всех новостных лентах - " Футболисты отказываются от зарплаты, хотят работать просто за еду"
Ответить
paracetamol
1644992359
Я чуть было не поверил!
Ответить
моэм
1644996529
..." по словам Краснодара" ...что собрался весь Краснодар и сказал "слово" , так что ли ???...и потом , если было " слово " , то кто сказал ??? кому сказал???...да с тобой-врагом там даже разговаривать не стали бы !! ...тогда из чего этот " юрист " это "высосал" ...тут точно кто то идиот ...или мы или юрист .
Ответить
portero
1645004025
манагеры и в магните кидальщики сплошные, почитаешь объявление , одних директоров набирают без опыта, а потом те должны остаются (через три месяца практики). видно везде у этих субъектов такой стиль работы и не верю что галицкий этого не знает, думаю это его стиль.
Ответить
Главные новости
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
1
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
3
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Все новости
Все новости
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
13
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
7
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
22
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
29
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
17
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
36
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+