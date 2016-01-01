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    Юрист: «По словам «Краснодара», Корнюшин сам попросил уменьшить ему зарплату в пять раз»

    Андрей Березняк, ведущий юрист-консультант BLCons Group, которая занимается делом защитника Даниила Корнюшина, прокомментировал ситуацию с новым контрактом футболиста с «Краснодаром».

    Ранее стало известно, что «Краснодар» подписал новое соглашение с Корнюшиным до 2024 года с понижением зарплаты в пять раз без ведома игрока.

    «Краснодар» нас неприятно удивил. По их словам, оказывается, Корнюшин сам принес подписанный контракт и попросил уменьшить ему зарплату. Мол, люди добрые, я буду играть за меньшие деньги.

    На наш взгляд, все достаточно очевидно. Не бывает, что 20-летний парень приходит и сам просит подписать новый контракт с зарплатой в 5 раз меньше.

    Ребята из академии – не мешок картошки из «Магнита», – сказал Близняк.

    • Корнюшин – воспитанник «Краснодара».
    • Он провел 5 матчей за основу клуба в этом сезоне.

    «Дело по одной статье, а отказ дается по другой». Юрист сообщил, что СК отказал отцу Корнюшина в возбуждении уголовного дела

    «Краснодар» заставил защитника Корнюшина подписать пустой контракт задним числом. Новый договор зарегистрировали в РФС без ведома игрока (Иван Карпов)

    Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20846

      JTherry 7 минут назад

      "...Корнюшин сам попросил уменьшить ему зарплату в пять раз"...!!!!)))))))))))
      ...не заголовок - бомба..!!!)))

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      Рейтинг: +728

      Soccerdealer63 44 минуты назад

      Вот, какую "картошку" нам в Магнитах подвозят, так эти галицкие и прочая и ко всему в стране отнсятся...
      Уничтожили в стране малый и средний бизнес заодно с конкуренцией... Назначили самих себя монопольными подвозчиками еды во всей стране.... Теперь... В КАЖДОЙ ОТРАСЛИ - МАГНИТ И ПЯТЁРОЧКА))))

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