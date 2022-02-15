Юрист: «По словам «Краснодара», Корнюшин сам попросил уменьшить ему зарплату в пять раз»

Андрей Березняк, ведущий юрист-консультант BLCons Group, которая занимается делом защитника Даниила Корнюшина, прокомментировал ситуацию с новым контрактом футболиста с «Краснодаром».

Ранее стало известно, что «Краснодар» подписал новое соглашение с Корнюшиным до 2024 года с понижением зарплаты в пять раз без ведома игрока.

«Краснодар» нас неприятно удивил. По их словам, оказывается, Корнюшин сам принес подписанный контракт и попросил уменьшить ему зарплату. Мол, люди добрые, я буду играть за меньшие деньги.

На наш взгляд, все достаточно очевидно. Не бывает, что 20-летний парень приходит и сам просит подписать новый контракт с зарплатой в 5 раз меньше.

Ребята из академии – не мешок картошки из «Магнита», – сказал Близняк.