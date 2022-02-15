Адамов: «Зенит» – лучшая команда страны. Хотелось попробовать свои силы здесь»

Новичок «Зенита» Арсен Адамов ответил на вопросы о переходе в петербургский клуб.

– На какой позиции вам удобнее играть?

– Вообще без разницы. И справа комфортно, и в центре. Где скажет тренер, там и буду играть.

– Каково играть в одной команде с классными футболистами?

– Здесь игроки достаточно высокого класса. Но я уже привык, адаптировался уже на 100 процентов.

– Вы отклонили все предложения. Почему именно «Зенит»?

– Главный тренер хотел, чтобы я перешел, и этот фактор повлиял. «Зенит» каждый год в еврокубках, чемпион, лучшая команда страны. Конечно, хотелось попробовать свои силы здесь.