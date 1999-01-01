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    Адамов: «Зенит» – лучшая команда страны. Хотелось попробовать свои силы здесь»

    Новичок «Зенита» Арсен Адамов ответил на вопросы о переходе в петербургский клуб.

    – На какой позиции вам удобнее играть?

    – Вообще без разницы. И справа комфортно, и в центре. Где скажет тренер, там и буду играть.

    – Каково играть в одной команде с классными футболистами?

    – Здесь игроки достаточно высокого класса. Но я уже привык, адаптировался уже на 100 процентов.

    – Вы отклонили все предложения. Почему именно «Зенит»?

    – Главный тренер хотел, чтобы я перешел, и этот фактор повлиял. «Зенит» каждый год в еврокубках, чемпион, лучшая команда страны. Конечно, хотелось попробовать свои силы здесь.

    • «Зенит» купил Адамова у «Урала» за 5 миллионов евро.
    • Игрок заключил с петербургским клубом контракт до лета 2026 года.
    • Новичок команды взял 23-й номер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +58547

      portero 53 минуты назад

      Вот с Бетисом хочу посмотреть, но думаю что Семак наложит в штаны, как всегда и это передастся игрокам....

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