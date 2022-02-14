В «Химках» опровергли переговоры с «Зенитом» по Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию о переговорах с «Зенитом» по поводу трансфера вратаря Ильи Лантратова.

«В клуб никто не обращался. Нам никаких предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно. Он остается.

Говорили, что готовы отпустить его в топ-клуб, но с одной единственной целью – раскрыться на высоком уровне первым номером. Илья не хочет садиться на лавку.

Мы можем вести переговоры только с топовыми клубами и только на позицию первого номера, чтобы у Лантратова была постоянная практика, и он мог попадать в сборную», – сказал Терюшков.