Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    В «Химках» опровергли переговоры с «Зенитом» по Лантратову

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию о переговорах с «Зенитом» по поводу трансфера вратаря Ильи Лантратова.

    «В клуб никто не обращался. Нам никаких предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно. Он остается.

    Говорили, что готовы отпустить его в топ-клуб, но с одной единственной целью – раскрыться на высоком уровне первым номером. Илья не хочет садиться на лавку.

    Мы можем вести переговоры только с топовыми клубами и только на позицию первого номера, чтобы у Лантратова была постоянная практика, и он мог попадать в сборную», – сказал Терюшков.

    • В этом сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
    • Он 7 раз сыграл на ноль.
    • В ноябре футболиста впервые вызвали в сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

    Гендиректор «Зенита» Медведев – о переговорах по Лантратову: «Информация не соответствует действительности»

    «Зенит» возобновил переговоры по трансферу Лантратова («Чемпионат»)

    «Локомотив» не интересуется Агаларовым, Лантратовым и Пиняевым («Матч ТВ»)

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94033
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru