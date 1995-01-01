«Зенит» возобновил переговоры по трансферу Лантратова («Чемпионат»)

Медведев: «Зенит» больше никого не купит зимой». Медведевы они все такие ??? )))
Вратарь «Химок» Илья Лантратов может в скором времени перейти в «Зенит».
Петербургский клуб возобновил переговоры по трансферу 26-летнего футболиста.
Стороны близки к договорeнности о переходе голкипера, но пока непонятно, когда он произойдeт – до закрытия зимнего окна или летом.
- В этом сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
- Он 7 раз сыграл на ноль.
- В ноябре футболиста впервые вызвали в сборную России.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
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