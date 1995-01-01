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    «Зенит» возобновил переговоры по трансферу Лантратова («Чемпионат»)

    Вратарь «Химок» Илья Лантратов может в скором времени перейти в «Зенит».

    Петербургский клуб возобновил переговоры по трансферу 26-летнего футболиста.

    Стороны близки к договорeнности о переходе голкипера, но пока непонятно, когда он произойдeт – до закрытия зимнего окна или летом.

    • В этом сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
    • Он 7 раз сыграл на ноль.
    • В ноябре футболиста впервые вызвали в сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:24
    Комментарии17
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      Рейтинг: +15545

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Медведев: «Зенит» больше никого не купит зимой». Медведевы они все такие ??? )))

      0
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      Рейтинг: +6434

      mamba9090909 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Любишь тухлых уток?))
      Член наблюдательного совета «Химок», Роман Терюшков прокомментировал информацию - В клуб никто не обращался. Нам никаких предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно.

      2
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      Рейтинг: +15545

      Persona_non_Grata > mamba9090909 1 час назад

      Претензии в редакцию бомбардира , а я только прокомментировал " новость " !

      0
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      Рейтинг: +6434

      mamba9090909 > Persona_non_Grata 58 минут назад

      Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, согласно которой петербургский клуб работает над трансфером голкипера «Химок» Ильи Лантратова.

      2
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      Рейтинг: +58466

      portero 1 час назад

      Вот какой вратарь нужен Зениту...
      С Химками реально договорится, если конечно там другой клуб московский за ними не стоит...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3940

      Snek 2 часа назад

      Видимо, Сафонов решил выбрать не деньги, а карьеру.

      4
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      Рейтинг: +6434

      mamba9090909 2 часа назад

      Летят утки и два гуся.

      2
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      Рейтинг: +9936

      alp 2 часа назад

      селекционеры Зенита нашли очередной самородок мля

      1
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      Рейтинг: +5445

      Давид59 2 часа назад

      Лучше бы Сафонова

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      Дубина > Давид59 2 часа назад

      Сафонов еще поиграть хочет,а не тухнуть в зените)

      2
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      Рейтинг: +5445

      Давид59 > Дубина 2 часа назад

      Он бы запросто усадил Кержа на скамейку. Так, что тухнуть вряд ли пришлось бы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4267

      neim > Давид59 1 час назад

      Конечно лучше. А ещё лучше сразу чемпионство купить и ни какие Лантратовы и Сафоновы не нужны, можно вообще без вратаря играть, да и зачем тогда вообще играть, если можно все купить ))).

      1
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      Рейтинг: +15545

      Persona_non_Grata > neim 1 час назад

      Да оно так практически и есть , покупают что бы совсем позорно в Европе не было ))

      0
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      Рейтинг: +132

      Рыло свина > Дубина 26 минут назад

      тухлая кукушка ку-ку...ку-ку

      0
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      Рейтинг: +712

      Дубина 2 часа назад

      В этом сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.

      Нам нравится такой вратарь!!!
      Брать нужно быстрее!

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      Рейтинг: +6434

      mamba9090909 > Дубина 2 часа назад

      Так берите. Вам как раз такой нужен.

      4
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      Рейтинг: +3940

      Snek > Дубина 2 часа назад

      Так он играет в команде, в которой оборона выходит для вида.

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