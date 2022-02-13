«Динамовцы продолжают приносить золото». «Динамо» отреагировало на победу российских лыжников в эстафете

Пропахали Китайскую стену!!!Браво мужики!!!
Пресс-служба «Динамо» отреагировала на очередное золото сборной России на Олимпиаде в Пекине. Эстафету выиграли лыжники.
«Динамовцы продолжают приносить золотые медали нашей стране.
Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов вместе с Алексеем Червоткиным стали первыми в лыжной эстафете.
Просто невероятные спортсмены, браво!» – написали москвичи.
- Накануне эстафету выиграли и российские лыжницы.
- Россия идет на 7-м месте в общем медальном зачете Олимпиады.
- «Динамо» проводит сбор в Турции.
Динамовцы продолжают приносить золотые медали нашей странеАлександр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов вместе с Алексеем Червоткиным стали первыми в лыжной эстафетеПросто невероятные спортсмены, браво!Getty Images#ДинамоМосква pic.twitter.com/r3KJSgjmy6— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 13, 2022
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