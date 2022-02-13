«Динамовцы продолжают приносить золото». «Динамо» отреагировало на победу российских лыжников в эстафете

Пресс-служба «Динамо» отреагировала на очередное золото сборной России на Олимпиаде в Пекине. Эстафету выиграли лыжники.
«Динамовцы продолжают приносить золотые медали нашей стране.
Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов вместе с Алексеем Червоткиным стали первыми в лыжной эстафете.
Просто невероятные спортсмены, браво!» – написали москвичи.
- Накануне эстафету выиграли и российские лыжницы.
- Россия идет на 7-м месте в общем медальном зачете Олимпиады.
- «Динамо» проводит сбор в Турции.
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Источник: твиттер «Динамо»