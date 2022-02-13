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    «Динамовцы продолжают приносить золото». «Динамо» отреагировало на победу российских лыжников в эстафете

    Пресс-служба «Динамо» отреагировала на очередное золото сборной России на Олимпиаде в Пекине. Эстафету выиграли лыжники.

    «Динамовцы продолжают приносить золотые медали нашей стране.

    Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов вместе с Алексеем Червоткиным стали первыми в лыжной эстафете.

    Просто невероятные спортсмены, браво!» – написали москвичи.

    • Накануне эстафету выиграли и российские лыжницы.
    • Россия идет на 7-м месте в общем медальном зачете Олимпиады.
    • «Динамо» проводит сбор в Турции.

    Лаксальт: «Захарян уже готов к Европе»

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    Источник: твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2386

      petrucho-spb 1 час назад

      Пропахали Китайскую стену!!!Браво мужики!!!

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