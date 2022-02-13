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  • В Бразилии во время массового просмотра матча «Челси» – «Палмейрас» был застрелен болельщик

В Бразилии во время массового просмотра матча «Челси» – «Палмейрас» был застрелен болельщик

13 февраля 2022, 08:36
1

Гибелью одного мужчины завершился массовый просмотр финала клубного чемпионата мира возле стадиона «Палмейраса» на большом экране. Его застрелили. Убитым оказался бывший тюремный охранник.

Убийство случилось во время беспорядков внутри фан-зоны. Полиции пришлось применять слезоточивый газ и резиновые пули. Один человек арестован.

  • «Палмейрас» проиграл «Челси» в дополнительное время (1:2).
  • Возле стадиона «Палмейраса» игру смотрели тысячи человек.
  • «Челси» впервые выиграл клубный ЧМ.

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Источник: Reuters
Клубный чемпионат мира Бразилия. Серия А Челси Палмейрас
Комментарии (1)
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portero
1644733019
Такая она Бразилия, избежать насилия там сложно, нельзя гулять по улицам....
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