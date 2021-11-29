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    В Бразилии во время массового просмотра матча «Челси» – «Палмейрас» был застрелен болельщик

    Гибелью одного мужчины завершился массовый просмотр финала клубного чемпионата мира возле стадиона «Палмейраса» на большом экране. Его застрелили. Убитым оказался бывший тюремный охранник.

    Убийство случилось во время беспорядков внутри фан-зоны. Полиции пришлось применять слезоточивый газ и резиновые пули. Один человек арестован.

    • «Палмейрас» проиграл «Челси» в дополнительное время (1:2).
    • Возле стадиона «Палмейраса» игру смотрели тысячи человек.
    • «Челси» впервые выиграл клубный ЧМ.

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    Источник: Reuters

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +58377

      portero 47 минут назад

      Такая она Бразилия, избежать насилия там сложно, нельзя гулять по улицам....

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