Невеш: «Арсенал» праздновал победу над «Вулверхэмптоном» так, будто выиграл АПЛ»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш остался впечатлен празднованием «Арсенала» победы в 24-м туре АПЛ. Лондонцы победили 1:0.

«Мы видели, как они праздновали победу, и это показывает, на каком уровне мы находимся. Я не видел, чтобы «Арсенал» так праздновал в последние десять лет — это было похоже на то, что они выиграли АПЛ», – сказал португалец.

«Арсенал» идет в АПЛ 5-м.

Следующий соперник – «Брентфорд» (19 февраля).

«Вулверхэмптон» занимает 8-е место.

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