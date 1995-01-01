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    Невеш: «Арсенал» праздновал победу над «Вулверхэмптоном» так, будто выиграл АПЛ»

    Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш остался впечатлен празднованием «Арсенала» победы в 24-м туре АПЛ. Лондонцы победили 1:0.

    «Мы видели, как они праздновали победу, и это показывает, на каком уровне мы находимся. Я не видел, чтобы «Арсенал» так праздновал в последние десять лет — это было похоже на то, что они выиграли АПЛ», – сказал португалец.

    • «Арсенал» идет в АПЛ 5-м.
    • Следующий соперник – «Брентфорд» (19 февраля).
    • «Вулверхэмптон» занимает 8-е место.

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    Источник: твиттер Footy Accumulators

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