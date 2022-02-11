Невеш: «Арсенал» праздновал победу над «Вулверхэмптоном» так, будто выиграл АПЛ»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш остался впечатлен празднованием «Арсенала» победы в 24-м туре АПЛ. Лондонцы победили 1:0.

«Мы видели, как они праздновали победу, и это показывает, на каком уровне мы находимся. Я не видел, чтобы «Арсенал» так праздновал в последние десять лет — это было похоже на то, что они выиграли АПЛ», – сказал португалец.