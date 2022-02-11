Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала» Иванов выступил за расширение РПЛ со следующего сезона

Президент «Урала» Иванов выступил за расширение РПЛ со следующего сезона

11 февраля 2022, 13:47
4

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что число команд в чемпионате России нужно увеличить уже в этом году.

— Всегда положительно относился к этой инициативе, потому что 16 клубов на такую большую страну — это мало. У нас каждая четвертая команда может вылететь, и это неправильно.

Тренер не может ставить молодых игроков, потому что идет борьба за выживание — он лучше выпустит ветерана, на которого больше надежды. Расширение лиги даст толчок нашему футболу, тренеры будут смелее доверять молодым.

Я всегда выступал за 18 команд в лиге, мы это уже не раз обсуждали. Понятно, что следующий сезон получится очень тяжелым — запланирован чемпионат мира, не очень понятно, когда нам стартовать. Но я двумя руками за расширение уже со следующего сезона.

— Не получится так, что у нас будет не одна проблемная команда, как «Тамбов», который спасали всем миром, а сразу три?

— А почему так должно произойти? Я не знаю, что получилось у «Тамбова» и почему они так бесславно закончили свое существование.

Когда они играли первый год, у них был бюджет 600 миллионов, остались в Премьер-лиге и все у них шло нормально. Это потом уже что-то произошло. Но если у команды нет денег, надо закончить и ничего в этом страшного нет. Клуб может сняться по ходу турнира, что тут такого.

А если завтра одному из лидеров чемпионата перестанут давать деньги? Что тогда делать? Плюс сейчас мы будем больше зарабатывать за счет телевидения.

Команды должны стремиться в Премьер-лигу, но при этом жить по средствам, не платить большие зарплаты. Если у вас нет на это денег, то не надо покупать футболистов за большие суммы.

Во всех европейских чемпионатах есть лидеры, есть те, кто стремится биться за Лигу чемпионов, есть середняки, которые растят игроков, продают их и за счет этого живут. А есть аутсайдеры, которые сегодня вылетают, завтра снова приходят.

Помню, когда «Урал» вышел в Премьер-лигу, набежали со всех сторон агенты разные: «О, вам надо усиливаться, надо сразу сделать бюджет полтора-два миллиарда, вы чего, вы вылетите, срочно ищите деньги».

Вместо этого остались с теми ребятами, с которыми выходили в Премьер-лигу, усилили только пару позиций. Да, было тяжело, шли на последнем месте, пришлось менять тренера. Но как-то сохранились и вот играем в Премьер-лиге. 18 команд смогут существовать, я за расширение.

  • По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24.

Еще по теме:
Чемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников 5
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1644577894
Спокойной жизни хочет и послабже соперников...
Ответить
vladik12
1644578738
Зачем плодить нищету?
Ответить
Павелий
1644589855
Отрицательно отношусь всегда к тому, что предлагет г. Иванов. Он только вредит российскому футболу.
Ответить
Hektor 84
1644689438
Да понятно Гришка знает схему! Побольше клубов следовательно больше бабла казенного можно распилить.
Ответить
Главные новости
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
9
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
5
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
4
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
19
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
2
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
29
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
36
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
26
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+