Президент «Урала» Иванов выступил за расширение РПЛ со следующего сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что число команд в чемпионате России нужно увеличить уже в этом году.

— Всегда положительно относился к этой инициативе, потому что 16 клубов на такую большую страну — это мало. У нас каждая четвертая команда может вылететь, и это неправильно.

Тренер не может ставить молодых игроков, потому что идет борьба за выживание — он лучше выпустит ветерана, на которого больше надежды. Расширение лиги даст толчок нашему футболу, тренеры будут смелее доверять молодым.

Я всегда выступал за 18 команд в лиге, мы это уже не раз обсуждали. Понятно, что следующий сезон получится очень тяжелым — запланирован чемпионат мира, не очень понятно, когда нам стартовать. Но я двумя руками за расширение уже со следующего сезона.

— Не получится так, что у нас будет не одна проблемная команда, как «Тамбов», который спасали всем миром, а сразу три?

— А почему так должно произойти? Я не знаю, что получилось у «Тамбова» и почему они так бесславно закончили свое существование.

Когда они играли первый год, у них был бюджет 600 миллионов, остались в Премьер-лиге и все у них шло нормально. Это потом уже что-то произошло. Но если у команды нет денег, надо закончить и ничего в этом страшного нет. Клуб может сняться по ходу турнира, что тут такого.

А если завтра одному из лидеров чемпионата перестанут давать деньги? Что тогда делать? Плюс сейчас мы будем больше зарабатывать за счет телевидения.

Команды должны стремиться в Премьер-лигу, но при этом жить по средствам, не платить большие зарплаты. Если у вас нет на это денег, то не надо покупать футболистов за большие суммы.

Во всех европейских чемпионатах есть лидеры, есть те, кто стремится биться за Лигу чемпионов, есть середняки, которые растят игроков, продают их и за счет этого живут. А есть аутсайдеры, которые сегодня вылетают, завтра снова приходят.

Помню, когда «Урал» вышел в Премьер-лигу, набежали со всех сторон агенты разные: «О, вам надо усиливаться, надо сразу сделать бюджет полтора-два миллиарда, вы чего, вы вылетите, срочно ищите деньги».

Вместо этого остались с теми ребятами, с которыми выходили в Премьер-лигу, усилили только пару позиций. Да, было тяжело, шли на последнем месте, пришлось менять тренера. Но как-то сохранились и вот играем в Премьер-лиге. 18 команд смогут существовать, я за расширение.