«Реал» пока не решил, нужно ли продлевать контракт с Асенсио (Marca)

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может покинуть клуб по окончании срока контракта.

По информации Marca, «Реал» еще не решил, предлагать ли испанцу новый контракт. Действующее соглашение истекает летом 2023 года.

В начале сезона мадридцы не хотели продлевать контракт с Асенсио, однако прогресс футболиста заставил руководство клуба задуматься.

В этом сезоне Асенсио забил 8 мячей в 25 матчах.

Испанец стоит 40 миллионов евро.

Асенсио играл в «Мальорке» под руководством Валерия Карпина.

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