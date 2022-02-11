Эриксен – об остановке сердца: «Я покинул этот мир на пять минут»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен поделился воспоминаниями об остановке сердца во время Евро-2020.

«Я покинул этот мир на пять минут – до тех пор, пока мое сердце снова не завели.

Я помню абсолютно все, кроме этих пяти минут. Потом мне сказали, что прошло 5 минут. А остальное я помню – как мяч вбросили из аута, он ударился о мое колено. Что произошло дальше – я уже не знаю», – сказал Эриксен.

У датчанина остановилось сердце во время матча между сборными Дании и Финляндии (0:1).

Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.

Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента. Контракт – до конца сезона с опцией продления.

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