Энрике вошел в шорт-лист «МЮ» на пост главного тренера (ESPN)

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник, скорее всего, покинет пост главного тренера клуба по окончании сезона.
По информации ESPN, в шорт-лист «МЮ» вошел главный тренер сборной Испании Луис Энрике. В клубе считают, что у испанца есть все качества, чтобы вернуть «Юнайтед» успех.
Помимо Энрике в шорт-лист также входят Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс»).
- Ожидается, что летом Рангник станет консультантом «МЮ».
- Клуб идет на 5-м месте в АПЛ.
- Энрике выиграл ЛЧ с «Барсой» в 2015 году.
Источник: ESPN