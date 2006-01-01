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    Энрике вошел в шорт-лист «МЮ» на пост главного тренера (ESPN)

    Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник, скорее всего, покинет пост главного тренера клуба по окончании сезона.

    По информации ESPN, в шорт-лист «МЮ» вошел главный тренер сборной Испании Луис Энрике. В клубе считают, что у испанца есть все качества, чтобы вернуть «Юнайтед» успех.

    Помимо Энрике в шорт-лист также входят Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс»).

    • Ожидается, что летом Рангник станет консультантом «МЮ».
    • Клуб идет на 5-м месте в АПЛ.
    • Энрике выиграл ЛЧ с «Барсой» в 2015 году.

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    Источник: ESPN

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