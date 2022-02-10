Энрике вошел в шорт-лист «МЮ» на пост главного тренера (ESPN)

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник, скорее всего, покинет пост главного тренера клуба по окончании сезона.

По информации ESPN, в шорт-лист «МЮ» вошел главный тренер сборной Испании Луис Энрике. В клубе считают, что у испанца есть все качества, чтобы вернуть «Юнайтед» успех.

Помимо Энрике в шорт-лист также входят Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс»).