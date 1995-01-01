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    «МЮ» хочет назначить Почеттино или тен Хага до конца сезона (MEN)

    «Манчестер Юнайтед» хочет определиться с новым главным тренером клуба до завершения сезона.

    По информации Manchester Evening News, руководство «МЮ» считают, что чем раньше клуб договорится с новым тренером, тем лучше. Главными кандидатами на смену Ральфу Рангнику остаются Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс»).

    • «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
    • Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.
    • Под руководством немца «МЮ» одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56832

      portero 54 минуты назад

      МЮ быстро оценил способности Рангника, вот только накой они его взяли???

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