«МЮ» хочет назначить Почеттино или тен Хага до конца сезона (MEN)

«Манчестер Юнайтед» хочет определиться с новым главным тренером клуба до завершения сезона.
По информации Manchester Evening News, руководство «МЮ» считают, что чем раньше клуб договорится с новым тренером, тем лучше. Главными кандидатами на смену Ральфу Рангнику остаются Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс»).
- «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
- Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.
- Под руководством немца «МЮ» одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение.
Источник: Manchester Evening News