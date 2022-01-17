«МЮ» хочет назначить Почеттино или тен Хага до конца сезона (MEN)

«Манчестер Юнайтед» хочет определиться с новым главным тренером клуба до завершения сезона.

По информации Manchester Evening News, руководство «МЮ» считают, что чем раньше клуб договорится с новым тренером, тем лучше. Главными кандидатами на смену Ральфу Рангнику остаются Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс»).