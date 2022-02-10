Дивеев: «Считаю, что спокойно могли выходить из группы на Евро-2020»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о неудачном выступлении сборной России на Евро-2020.

— Перед чемпионатом Европы ты сказал: «Главное — не обосраться».

— Как вы слова запоминаете! Считаю, что спокойно могли выходить из группы, но не получилось.

— Почему ты думаешь, что могли?

— С датчанами могли не пропускать первый гол, когда нам с 30 метров ударили в «девятку». Думаю, все по-другому бы сложилось.

— В Дании прямо сумасшествие на трибунах было.

— Да, наверное, лучший стадион, где я играл. Именно в плане поддержки. И хотя трибуны были против нас, но как они болели за свою команду! Для меня это был шок.