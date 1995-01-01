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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Дивеев: «Считаю, что спокойно могли выходить из группы на Евро-2020»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о неудачном выступлении сборной России на Евро-2020.

    — Перед чемпионатом Европы ты сказал: «Главное — не обосраться».

    — Как вы слова запоминаете! Считаю, что спокойно могли выходить из группы, но не получилось.

    — Почему ты думаешь, что могли?

    — С датчанами могли не пропускать первый гол, когда нам с 30 метров ударили в «девятку». Думаю, все по-другому бы сложилось.

    — В Дании прямо сумасшествие на трибунах было.

    — Да, наверное, лучший стадион, где я играл. Именно в плане поддержки. И хотя трибуны были против нас, но как они болели за свою команду! Для меня это был шок.

    • Сборная России заняла последнее место в группе с 3 очками в 3 турах.
    • Соперниками были Бельгия, Дания и Финляндия.

    Дивеев: «Спасибо Черчесову, что дал людям шанс болеть за Россию»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12053

      Fusballer 2 часа назад

      Языком чесать - не мешки ворочать. Хотя с Дивеевым было всё ясно, когда он про Лукаку высказался.

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