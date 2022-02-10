Дивеев – об изменениях в сборной при Карпине: «Питание, тактика, прессинг, юмор, общение»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что изменилось в сборной России после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

— Летом пришел Карпин. Назови три главных изменения, которые произошли при нем. Кроме сахара, пожалуйста.

— Питание в целом. Его тактика и прессинг. Юмор, общение с игроками.

— Можешь расшифровать все три?

— Помимо сахара, отсутствует жирное мясо, курица. Все отварное.

— Тактика.

— Мы играем персонально в каждой зоне. Для меня это было впервые. Он мне сказал, как надо играть.

— Юмор.

— У него к каждому человеку есть свой подход. Может подколоть. Он воспринимается не как тренер, а как игрок команды.

— Ты и сейчас все это соблюдаешь?

— Да, в плане еды без сахара вполне нормально. Бывает, чего-то хочется: ну, съешь один протеиновый батончик, ничего страшного. Это первые сборы, ближе к третьему уже надо будет следить жестче.