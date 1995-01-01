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    Дивеев – об изменениях в сборной при Карпине: «Питание, тактика, прессинг, юмор, общение»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что изменилось в сборной России после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

    — Летом пришел Карпин. Назови три главных изменения, которые произошли при нем. Кроме сахара, пожалуйста.

    — Питание в целом. Его тактика и прессинг. Юмор, общение с игроками.

    — Можешь расшифровать все три?

    — Помимо сахара, отсутствует жирное мясо, курица. Все отварное.

    — Тактика.

    — Мы играем персонально в каждой зоне. Для меня это было впервые. Он мне сказал, как надо играть.

    — Юмор.

    — У него к каждому человеку есть свой подход. Может подколоть. Он воспринимается не как тренер, а как игрок команды.

    — Ты и сейчас все это соблюдаешь?

    — Да, в плане еды без сахара вполне нормально. Бывает, чего-то хочется: ну, съешь один протеиновый батончик, ничего страшного. Это первые сборы, ближе к третьему уже надо будет следить жестче.

    • Карпин возглавил сборную в июле прошлого года.
    • В марте россияне сыграют с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.

    Дивеев: «Спасибо Черчесову, что дал людям шанс болеть за Россию»

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    Дивеев: «Джикия взял на себя роль лидера сборной вместо Дзюбы»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии12
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      Рейтинг: +28076

      silver29 23 минуты назад

      Почему они жрачку на первое место ставят ? причем в каждом интервью, считал что они тренироваться и играть в сборную едут, а не отъедаться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6310

      R_a_i_n 1 час назад

      Чур, высер семеныча про Карпина я первый прокомментирую)))

      2
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      Рейтинг: +10813

      playsh 2 часа назад

      Тренер сказал - писец делам,надо выполнять.Не по нраву,будьте любезны на выход.Только так и никак иначе,повсеместная практика.
      По сравнению с Тарасовым,Карпин очень мягкий тренер,мальчишка просто.А что творит Мауриньно,Конте и т.д.,вообще покрыто мраком.И никто это,кроме российских болел-умников не обсуждает.Важен результат.Потерпим.Команде удачи.

      3
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      Рейтинг: +12053

      Fusballer 2 часа назад

      Тяжело Карпину. Приходится учить футболистов играть в нормальный футбол после стасовской вредительской тактики "навешивайнадзюбу". На это время понадобится.

      2
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      Рейтинг: +9485

      Alekxei Z. > Fusballer 1 час назад

      Ну да , а уж при Карпине сборная как "зажигала".
      Учить в СДЮШ должны , а тренер не для этого.

      0
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      Рейтинг: +4015

      neveldomha 2 часа назад

      Понятно. Значиться кошачий корм едите.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12053

      Fusballer > neveldomha 2 часа назад

      Детское питание для младенцев.

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      Рейтинг: +10813

      playsh > Fusballer 2 часа назад

      Кстати,вполне возможно.

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      Рейтинг: +12053

      Fusballer > playsh 2 часа назад

      Питание для спортсмена - это фундамент. Так что логичное решение Карпина.

      1
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      Рейтинг: +4015

      neveldomha > playsh 2 часа назад

      Диетологи очень и очень не рекомендуют есть детские прикормки взрослым.

      0
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      Рейтинг: +12053

      Fusballer > neveldomha 2 часа назад

      А кошачий корм?

      0
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      Рейтинг: +4219

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Ну, спартанцы, но с чувством юмора)

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