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  • Дивеев – об изменениях в сборной при Карпине: «Питание, тактика, прессинг, юмор, общение»

Дивеев – об изменениях в сборной при Карпине: «Питание, тактика, прессинг, юмор, общение»

10 февраля 2022, 11:35
11

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что изменилось в сборной России после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

— Летом пришел Карпин. Назови три главных изменения, которые произошли при нем. Кроме сахара, пожалуйста.

— Питание в целом. Его тактика и прессинг. Юмор, общение с игроками.

— Можешь расшифровать все три?

— Помимо сахара, отсутствует жирное мясо, курица. Все отварное.

— Тактика.

— Мы играем персонально в каждой зоне. Для меня это было впервые. Он мне сказал, как надо играть.

— Юмор.

— У него к каждому человеку есть свой подход. Может подколоть. Он воспринимается не как тренер, а как игрок команды.

— Ты и сейчас все это соблюдаешь?

— Да, в плане еды без сахара вполне нормально. Бывает, чего-то хочется: ну, съешь один протеиновый батончик, ничего страшного. Это первые сборы, ближе к третьему уже надо будет следить жестче.

  • Карпин возглавил сборную в июле прошлого года.
  • В марте россияне сыграют с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Дивеев Игорь Карпин Валерий
Комментарии (11)
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neveldomha
1644484066
Понятно. Значиться кошачий корм едите.
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Fusballer
1644485448
Тяжело Карпину. Приходится учить футболистов играть в нормальный футбол после стасовской вредительской тактики "навешивайнадзюбу". На это время понадобится.
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Plyash
1644485565
Тренер сказал - писец делам,надо выполнять.Не по нраву,будьте любезны на выход.Только так и никак иначе,повсеместная практика. По сравнению с Тарасовым,Карпин очень мягкий тренер,мальчишка просто.А что творит Мауриньно,Конте и т.д.,вообще покрыто мраком.И никто это,кроме российских болел-умников не обсуждает.Важен результат.Потерпим.Команде удачи.
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R_a_i_n
1644487587
Чур, высер семеныча про Карпина я первый прокомментирую)))
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portero
1644505274
Жратва выносливости и сил вам точно не добавила, а деетолог то есть или Карпуша мамтер на вме руки??? Что хорошо для одного другому смерть и истощение и если жратвой ведает Карп то он тупоц и наши точно всрут....
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