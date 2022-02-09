Руни – о матче с «Челси» в 2006-м: «Поставил длинные металлические шипы, чтобы сделать кому-то больно. Оставил дырку в ноге Терри»

Бывший нападающий «МЮ» Уэйн Руни в интервью BBC рассказал, как нанес травму экс-защитнику «Челси» Джону Терри в 2006 году.

«Мы знали, что если «Челси» победит, то выиграет лигу в этот день.

Вплоть до последней игры за «Дерби» я всегда носил пластиковые шипы с металлическими наконечниками. Для этой игры я сменил их на большие, длинные, металлические – максимальной длины, потому что хотел сделать кому-то больно, попытаться травмировать кого-то.

Я знал, что они выиграют эту игру. Чувствовалось, что в то время они были лучшей командой, поэтому я сменил шипы.

Джон Терри покинул стадион на костылях. Я оставил дырку у него в ноге, а после игры подписал для него свою футболку... а через несколько недель отправил ее ему и попросил вернуть мой шип.

Если вы посмотрите, как они праздновали, то увидите костыли у Терри», – сказал Руни.

Позже Футбольная ассоциация Англии попросила Руни дать разъяснения касательно этих слов.