Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Руни – о матче с «Челси» в 2006-м: «Поставил длинные металлические шипы, чтобы сделать кому-то больно. Оставил дырку в ноге Терри»

    Бывший нападающий «МЮ» Уэйн Руни в интервью BBC рассказал, как нанес травму экс-защитнику «Челси» Джону Терри в 2006 году.

    «Мы знали, что если «Челси» победит, то выиграет лигу в этот день.

    Вплоть до последней игры за «Дерби» я всегда носил пластиковые шипы с металлическими наконечниками. Для этой игры я сменил их на большие, длинные, металлические – максимальной длины, потому что хотел сделать кому-то больно, попытаться травмировать кого-то.

    Я знал, что они выиграют эту игру. Чувствовалось, что в то время они были лучшей командой, поэтому я сменил шипы.

    Джон Терри покинул стадион на костылях. Я оставил дырку у него в ноге, а после игры подписал для него свою футболку... а через несколько недель отправил ее ему и попросил вернуть мой шип.

    Если вы посмотрите, как они праздновали, то увидите костыли у Терри», – сказал Руни.

    Позже Футбольная ассоциация Англии попросила Руни дать разъяснения касательно этих слов.

    Руни: «Будучи в «МЮ», я, бывало, уходил в запои»

    Руни – кандидат на пост главного тренера «Эвертона»

    Стерлинг поднялся на третье место в списке лучших английских бомбардиров в ЛЧ

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +188

      RdAMR10 2 минуты назад

      Что ещё сказать, **.ан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10781

      playsh 10 минут назад

      -Пацаном ещё же был
      -И тогда ещё не пил
      -Да мозгов же не имел
      -И в запой не уходил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23247

      bset 17 минут назад

      Жаль, что против таких футболистов не играют их же методами. Быстро отбило бы желание хамить на поле.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +727

      talgatnurzhanov2006 25 минут назад

      Вот мразь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1453

      Psih86 37 минут назад

      Проигрывать нужно уметь, и это понимает каждый мужчина. А вот такие гнилые поступки настоящий мужчина делать не будет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7167

      Старикан 48 минут назад

      Иногда лучше молчать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      Юрэс 1 час назад

      Хрен с этим терри, только не бей ЖИВОТНЫХ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2371

      Play 1 час назад

      Насколько я помню, Шрека то самого унесли на носилках с того матча.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru