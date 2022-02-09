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  • Руни – о матче с «Челси» в 2006-м: «Поставил длинные металлические шипы, чтобы сделать кому-то больно. Оставил дырку в ноге Терри»

Руни – о матче с «Челси» в 2006-м: «Поставил длинные металлические шипы, чтобы сделать кому-то больно. Оставил дырку в ноге Терри»

9 февраля 2022, 17:59
13

Бывший нападающий «МЮ» Уэйн Руни в интервью BBC рассказал, как нанес травму экс-защитнику «Челси» Джону Терри в 2006 году.

«Мы знали, что если «Челси» победит, то выиграет лигу в этот день.

Вплоть до последней игры за «Дерби» я всегда носил пластиковые шипы с металлическими наконечниками. Для этой игры я сменил их на большие, длинные, металлические – максимальной длины, потому что хотел сделать кому-то больно, попытаться травмировать кого-то.

Я знал, что они выиграют эту игру. Чувствовалось, что в то время они были лучшей командой, поэтому я сменил шипы.

Джон Терри покинул стадион на костылях. Я оставил дырку у него в ноге, а после игры подписал для него свою футболку... а через несколько недель отправил ее ему и попросил вернуть мой шип.

Если вы посмотрите, как они праздновали, то увидите костыли у Терри», – сказал Руни.

Позже Футбольная ассоциация Англии попросила Руни дать разъяснения касательно этих слов.

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Источник: Sports.ru
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед Терри Джон Руни Уэйн
Комментарии (13)
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Старикан
1644420314
Иногда лучше молчать...
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Psih86
1644420966
Проигрывать нужно уметь, и это понимает каждый мужчина. А вот такие гнилые поступки настоящий мужчина делать не будет.
Ответить
talgatnurzhanov2006
1644421722
Вот мразь.
Ответить
Plyash
1644422571
-Пацаном ещё же был -И тогда ещё не пил -Да мозгов же не имел -И в запой не уходил
Ответить
RdAMR10
1644423077
Что ещё сказать, **.ан
Ответить
zigbert
1644425105
Нашел чем хвастаться. Даже не осознав свой дурацкий поступок по истечении такого времени.
Ответить
sined1951
1644426748
Говно вонючее, а не человек. Не надо эту тварь здесь больше публиковать.
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житель СПб
1644435255
Вот почему его выгнали из МЮ. То есть просто гниль...
Ответить
Lilipyt
1644442710
Не удивлен. Давным давно такая же ситуация была в лиге чемпионов в матче ЦСКА Интер. Где всеми любимый Фигу играл в бутсах с металичискими шипами и как он не стесняясь заезжал по игрокам ЦСКА. После чего пробил Березуцкому (точно не помню наверное Василию) щиток и травмировал игрока. Я тогда удивился, как так, что такие бутсы разрешены для игры, когда экипировка не способна тебя спасти от получении травм.
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Hektor 84
1644516347
Ну это гнилой поступок. Спецом травмировать коллегу по сборной?
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