«Оренбург»: «Практически договорились с «Зенитом» по Хотулеву»

Защитник «Зенита» Данила Хотулев близок к аренде в «Оренбург». Это подтвердил президент клуба ФНЛ Василий Еремякин.

— Да, работаем в этом направлении, но контракт еще не подписан. Определенные нюансы есть, но практически договорились. Речь действительно идет об аренде на полтора года и «Зенит» при желании сможет вернуть игрока в трансферные окна.

— Игрок уже в Оренбурге?

— Сегодня уладим некоторые вопросы.

Контракт Хотулева с «Зенитом» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.

«Оренбург» – лидер ФНЛ.

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