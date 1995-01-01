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    «Оренбург»: «Практически договорились с «Зенитом» по Хотулеву»

    Защитник «Зенита» Данила Хотулев близок к аренде в «Оренбург». Это подтвердил президент клуба ФНЛ Василий Еремякин.

    — Да, работаем в этом направлении, но контракт еще не подписан. Определенные нюансы есть, но практически договорились. Речь действительно идет об аренде на полтора года и «Зенит» при желании сможет вернуть игрока в трансферные окна.

    — Игрок уже в Оренбурге?

    — Сегодня уладим некоторые вопросы.

    • Контракт Хотулева с «Зенитом» действует до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.
    • «Оренбург» – лидер ФНЛ.

    «Оренбург» арендует у «Зенита» Хотулева

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15882

      Garrincha58 26 минут назад

      всех своих приличных воспитанников отправляют в ФНЛ или в слабые команды РПЛ и всё ребята пропадают на всегда и это так работают в Зените с молодыми я считаю там вообще не умеют работать спрашивается тогда зачем эта школа нужна?????

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