«Оренбург»: «Практически договорились с «Зенитом» по Хотулеву»

всех своих приличных воспитанников отправляют в ФНЛ или в слабые команды РПЛ и всё ребята пропадают на всегда и это так работают в Зените с молодыми я считаю там вообще не умеют работать спрашивается тогда зачем эта школа нужна?????
Защитник «Зенита» Данила Хотулев близок к аренде в «Оренбург». Это подтвердил президент клуба ФНЛ Василий Еремякин.
— Да, работаем в этом направлении, но контракт еще не подписан. Определенные нюансы есть, но практически договорились. Речь действительно идет об аренде на полтора года и «Зенит» при желании сможет вернуть игрока в трансферные окна.
— Игрок уже в Оренбурге?
— Сегодня уладим некоторые вопросы.
- Контракт Хотулева с «Зенитом» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.
- «Оренбург» – лидер ФНЛ.
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