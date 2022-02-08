«Оренбург»: «Практически договорились с «Зенитом» по Хотулеву»

Защитник «Зенита» Данила Хотулев близок к аренде в «Оренбург». Это подтвердил президент клуба ФНЛ Василий Еремякин.

— Да, работаем в этом направлении, но контракт еще не подписан. Определенные нюансы есть, но практически договорились. Речь действительно идет об аренде на полтора года и «Зенит» при желании сможет вернуть игрока в трансферные окна.

— Игрок уже в Оренбурге?

— Сегодня уладим некоторые вопросы.