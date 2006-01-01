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    Spotify станет титульным спонсором «Барсы». Клуб получит 280 миллионов за 3 года (RAC1)

    Музыкальный сервис Spotify станет новым титульным спонсором «Барселоны», утверждает Sport.es со ссылкой на RAC1.

    Соглашение, которое вступит в силу со следующего сезона, будет подписано сегодня. Клуб получит 280 миллионов евро за три года сотрудничества.

    Логотип Spotify появится на футболках игроков. Музыкальный сервис также получит права на название стадиона «Камп Ноу».

    • «Барселона» идет в Примере 4-й.
    • В прошлом году ее принял Хави.
    • Spotify работает, в частности, в России.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23221

      bset 6 минут назад

      А когда-то Барса была настолько успешна, что играла с Unicef на майках. Я так понимаю, бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +79

      Tempos 2 часа назад

      Это больше, чем платил Ракутен за 5 лет... деньги для трансферов на подходе...

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