Яровинский: «Трансфер Игнатьева – не ошибка. «Рубин» заплатил за него 3,5 миллиона, а не 7»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопросы о покупке форварда Ивана Игнатьева в 2019 году.

– Аренда Ивана Игнатьева в «Крылья». За него в свое время клуб отдавал 7 миллионов евро. Трансфер Игнатьева – ваш самый большой провал в «Рубине»?

– Во-первых, мы отдали в два раза меньше – 3,5 миллиона, а не 7. Переход Сорокина в «Краснодар» был частью этой сделки. Важнейший фактор.

Во-вторых, я всегда четко понимаю, что с трансфером можно не попасть и ошибиться. В «Рубине» мы ошибаемся крайне мало.

А Ване просто нужно было уйти в «Крылья», которые полностью ему подходят. Он должен сменить обстановку, потому что в «Рубине» у него совсем не получалось.

— Почему?

— Я бы не стал это связывать с бытовыми вещами, про которые многое додумывают, докручивают. Возьмем последнее — Ванин день рождения.

Там не было ничего, чтобы бы было достойно новости, громкого заголовка. Но кто-то выложил три секунды видео, из которых ничего непонятно — и все пошли обсуждать, что его кто-то откуда-то вывел, потом завел.

При этом никто не вдавался в нюансы. Все прочитали заголовки и решили, что Иван Игнатьев снова устроил какой-то страшный замес и топил щенков в пиве.

— Окей, но почему все-таки у него не вышло в «Рубине»?

— Просто бывает так, что у футболиста не складывается в одном конкретном клубе. При этом я не согласен с тем, что его покупка «Рубином» — ошибка.

Давайте вернемся в декабрь 2019 года. Ситуация следующая — мы только пришли в «Рубин» и начинали с Рустемом Фидаевичем Саймановым обсуждать наши трансферные цели.

На тот момент в РПЛ был лимит с ограничением легионеров на поле. Мы решили, что нам нужны центральный защитник, опорник, вингер и русский форвард.

— Почему именно русский?

— Потому что если бы мы взяли иностранного нападающего, то на другие позиции нам нужны были россияне. А подходивших нам на эти позиции россиян, готовых в тот момент к нам перейти, просто не существовало в природе. Но существовал Игнатьев.

Трансфер Игнатьева стал одним из немногих выходов из той непростой ситуации, но никак не ошибкой. Вы вспомните, как он «рубил» в «Краснодаре».

— Игнатьев тогда был единственным вариантом?

— Был еще Николай Комличенко, но мы сделали выбор в пользу Вани. А взять двоих мы себе позволить не могли.