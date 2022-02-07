Медина: «Хочу оставить свой след в истории ЦСКА. Мои глаза горят»

Нападающий ЦСКА Хесус Медина рассказал о своих целях на 2022 год.

«Хочется оставить свой след в истории ЦСКА.

Моя главная цель – сыграть большое количество матчей, забить как можно больше голов и отдать как можно больше голевых передач.

Играть за рубежом было моей главной мечтой, и сейчас судьба привела меня в Россию. Мои глаза горят, я хочу скорее оправдать возложенные на меня надежды и помочь нашему клубу», – сказал Медина.