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    Медина: «Хочу оставить свой след в истории ЦСКА. Мои глаза горят»

    Нападающий ЦСКА Хесус Медина рассказал о своих целях на 2022 год.

    «Хочется оставить свой след в истории ЦСКА.

    Моя главная цель – сыграть большое количество матчей, забить как можно больше голов и отдать как можно больше голевых передач.

    Играть за рубежом было моей главной мечтой, и сейчас судьба привела меня в Россию. Мои глаза горят, я хочу скорее оправдать возложенные на меня надежды и помочь нашему клубу», – сказал Медина.

    • Медина забил гол в ворота «Виборга» в дебютном матче за ЦСКА.
    • Парагваец перешел в столичный клуб на правах свободного агента.

    Алексей Березуцкий: «Язиджи и Медина сыграли просто великолепно»

    Медина: «Дебютный гол за ЦСКА был достаточно легким»

    Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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