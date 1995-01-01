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    Моуринью: «Если бы Дзаньоло играл за «Ювентус» или «Интер», его бы удалили? «Рому» считают небольшим клубом»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен удалением полузащитника Николо Дзаньоло в матче против «Дженоа» (0:0). Оно случилось в компенсированное время второго тайма.

    «Судья ошибся. Как вы думаете, если бы Дзаньоло играл за «Ювентус» или «Интер», было бы то же самое? Дали бы такую красную Лаутаро Мартинесу, например? Или Джорджо Кьеллини?

    Нас считают небольшим клубом. Возможно, это рекомендация, которым следуют судьи», – сказал Моуринью.

    • «Дженоа» – аутсайдер Серии А.
    • «Рома» идет 7-й.
    • Моуринью работает в Риме с лета.

    Серия А. «Рома» на глазах действующего победителя «Евровидения» сыграла вничью с «Дженоа», в матче два удаления

    «Ювентус», «Тоттенхэм» – претенденты на Дзаньоло

    Абрахам – лучший английский бомбардир сезона топ-5 лиг Европы

    Источник: Football Italia

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