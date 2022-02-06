Моуринью: «Если бы Дзаньоло играл за «Ювентус» или «Интер», его бы удалили? «Рому» считают небольшим клубом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен удалением полузащитника Николо Дзаньоло в матче против «Дженоа» (0:0). Оно случилось в компенсированное время второго тайма.

«Судья ошибся. Как вы думаете, если бы Дзаньоло играл за «Ювентус» или «Интер», было бы то же самое? Дали бы такую красную Лаутаро Мартинесу, например? Или Джорджо Кьеллини?

Нас считают небольшим клубом. Возможно, это рекомендация, которым следуют судьи», – сказал Моуринью.