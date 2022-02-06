Набабкин: «Моя задача – обогнать Дзагоева по голам в сезоне»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин планирует и дальше забивать. Накануне он принес победу в игре с «Нордшелландом» (1:0).

– Помните, когда забивали в последний раз?

– Здесь, в Кампоаморе на сборах, в те же ворота. Кажется, это было в 2020-м году.

– В 2019 году, в ворота «Мольде». Рады прервать «голевое молчание»?

– Конечно. У меня была травма. Я пропустил длительное время. Но сейчас нужно снова выходить на свой бомбардирский уровень.

– В 2015-м году вы забили в чемпионате России сразу три мяча. Помните их?

– Да. Прекрасно помню все свои голы, хоть их и было очень много. Главная задача – по голам за сезон обогнать Алана Дзагоева. Считаю, это мне это по силам.