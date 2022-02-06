Набабкин: «Моя задача – обогнать Дзагоева по голам в сезоне»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин планирует и дальше забивать. Накануне он принес победу в игре с «Нордшелландом» (1:0).
– Помните, когда забивали в последний раз?
– Здесь, в Кампоаморе на сборах, в те же ворота. Кажется, это было в 2020-м году.
– В 2019 году, в ворота «Мольде». Рады прервать «голевое молчание»?
– Конечно. У меня была травма. Я пропустил длительное время. Но сейчас нужно снова выходить на свой бомбардирский уровень.
– В 2015-м году вы забили в чемпионате России сразу три мяча. Помните их?
– Да. Прекрасно помню все свои голы, хоть их и было очень много. Главная задача – по голам за сезон обогнать Алана Дзагоева. Считаю, это мне это по силам.
- У Дзагоева нет голов в сезоне РПЛ.
- Москвичи идут в РПЛ 4-ми.
- 26 февраля ЦСКА возобновит сезон игрой против «Спартака».
Источник: «Советский спорт»