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    Набабкин: «Моя задача – обогнать Дзагоева по голам в сезоне»

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин планирует и дальше забивать. Накануне он принес победу в игре с «Нордшелландом» (1:0).

    – Помните, когда забивали в последний раз?

    – Здесь, в Кампоаморе на сборах, в те же ворота. Кажется, это было в 2020-м году.

    – В 2019 году, в ворота «Мольде». Рады прервать «голевое молчание»?

    – Конечно. У меня была травма. Я пропустил длительное время. Но сейчас нужно снова выходить на свой бомбардирский уровень.

    – В 2015-м году вы забили в чемпионате России сразу три мяча. Помните их?

    – Да. Прекрасно помню все свои голы, хоть их и было очень много. Главная задача – по голам за сезон обогнать Алана Дзагоева. Считаю, это мне это по силам.

    • У Дзагоева нет голов в сезоне РПЛ.
    • Москвичи идут в РПЛ 4-ми.
    • 26 февраля ЦСКА возобновит сезон игрой против «Спартака».

    Березуцкий – о голе Набабкина «Нордшелланду»: «Дзагоев нам уже практически не нужен»

    «Он в хорошей форме». Чалов может завтра дебютировать за «Базель» в матче со «Сьоном»

    Товарищеский матч. ЦСКА минимально победил «Нордшелланд» благодаря голу Набабкина

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2425

      Радио1000шумеров 30 минут назад

      "Прекрасно помню все свои голы, хоть их и было очень много".
      О, Набабкин подхватил тему острого юмора на Бомбардире у Березуцкого. Петросян нервно докуривает в сторонке третий блок сигарет...

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