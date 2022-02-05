Фанаты «Сочи» поддержали бойкот матчей из-за введения Fan ID

Объединение болельщиков «Сочи» выступило с заявлением, осуждающим планы ввести на российских стадионах систему Fan ID.
«Активными фанатами «Сочи» было принято единогласное решение о выражении протеста, направленного против очередного ярлыка.
Мы не собираемся делать документы, ограничивающие посещение футбольных матчей и полностью отказываемся принимать навязываемые нам правила, идентификаторы, паспорта и закон о Fan ID.
Будучи частью фанатской субкультуры, мы считаем абсолютно недопустимым быть на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр. Театр, в котором совершенно любой неугодный властям болельщик может быть «отстранен» без объяснения причины уполномоченным лицом.
Мы любим и всегда будем любить «Сочи» всем сердцем. Мы всегда поддерживаем нашу команду, и продолжим болеть за неe до конца, но с момента вступления данного ограничивающего закона в силу и до ухода его в забвение мы полностью отказываемся от посещения мероприятий где будет применяться данный ярлык.
Поддержка любимой команды – не преступление!» – говорится в заявлении.
- Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
- Закон должен вступить в силу с 1 июня.