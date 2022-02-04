Семак: «У «Зенита» много недоукомплектованных позиций»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о глубине состава своей команды.
«Однажды я сказал, что наши желания – это одно, а возможности клуба – это другое? Я могу это повторить и сейчас. Абсолютно правильные слова.
Нет такого: вот, у нас нет одной позиции. У нас есть позиции, которые нуждаются в усилении. В этом отношении любой качественный игрок, желательно универсал, для нас большой плюс.
Когда мы дойдем до стадии с хорошей конкуренцией на многих позициях, можно будет сказать: «Нам нужен левый полузащитник». Сейчас у нас много универсалов, но и много позиций, которые недоукомплектованы», – сказал Семак.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 18 туров.
- До этого команда 3 года подряд становилась чемпионом.
- В феврале петербуржцы сыграют с «Бетисом» в стыках Лиги Европы.
Источник: ютуб-канал «Дорский»