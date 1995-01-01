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    Семак: «У «Зенита» много недоукомплектованных позиций»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о глубине состава своей команды.

    «Однажды я сказал, что наши желания – это одно, а возможности клуба – это другое? Я могу это повторить и сейчас. Абсолютно правильные слова.

    Нет такого: вот, у нас нет одной позиции. У нас есть позиции, которые нуждаются в усилении. В этом отношении любой качественный игрок, желательно универсал, для нас большой плюс.

    Когда мы дойдем до стадии с хорошей конкуренцией на многих позициях, можно будет сказать: «Нам нужен левый полузащитник». Сейчас у нас много универсалов, но и много позиций, которые недоукомплектованы», – сказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 18 туров.
    • До этого команда 3 года подряд становилась чемпионом.
    • В феврале петербуржцы сыграют с «Бетисом» в стыках Лиги Европы.

    Семак: «Игрок уровня Малкома должен больше забивать и отдавать»

    Семак: «Дриусси выкупил контракт за 6 миллионов. За Клаудиньо заплатили столько же»

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    Источник: ютуб-канал «Дорский»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +15852

      Garrincha58 13 минут назад

      Главный тренер - Сергей Семак

      Тренер - Александр Низелик.
      Тренер - Анатолий Тимощук.
      Тренер - Александр Анюков.
      Тренер - Игорь Симутенков.
      Тренер - Виллиам де Оливейра.
      Тренер вратарей - Михаил Бирюков.
      Тренер вратарей - Юрий Жевнов.
      Тренер по физподготовке - Иван Карминати.
      Тренер по физподготовке - Андреа Сканавино.
      Тренер по физподготовке - Мария Бурова.
      Тренер молодежной команды - Константин Зырянов. Я думаю пару тройку тренеров Зениту точно не хватает......

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      Рейтинг: +20606

      JTherry > Garrincha58 8 минут назад

      у Семака 14 помощников - главное правильно распределить ответственность...)

      0
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      Рейтинг: +14075

      Hektor 84 18 минут назад

      Сколько же еще надо игроков семачихе чтоб чемпионат доиграть. В ЛЕ все равно вылет не избежен.

      2
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      Рейтинг: +20606

      JTherry 37 минут назад

      перед игрой с Бетисом соломку стелет про "недоукомплектованность позиций"...)

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      Рейтинг: +15852

      Garrincha58 > JTherry 11 минут назад

      а у него задача не выиграть у него главное участие

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