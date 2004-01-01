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    Семак: «Игрок уровня Малкома должен больше забивать и отдавать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вингере Малкоме.

    «Качество его игры, польза однозначно увеличивались. На это напрямую повлияли травмы – он третий год в команде и пропустил две Лиги чемпионов.

    Он не теряет простые мячи, хорошо цепляется за мяч, может разогнать атаку, отдать передачу, может пробить. Хотя, думаю, нужно стремиться к тому, чтобы еще больше забивать и отдавать, потому что болельщики ждут от него более яркой игры.

    Я имею в виду пользу для команды. Игрок его уровня должен больше забивать и отдавать. В этом сезоне он улучшил качество, но все этого и ждут», – сказал Семак.

    • В этом сезоне Малком провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
    • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал «Дорский»

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +463

      Беспонтий 17 минут назад

      итак уже забил на всё
      лучше бы сорок лямов отдал

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