Семак: «Игрок уровня Малкома должен больше забивать и отдавать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вингере Малкоме.

«Качество его игры, польза однозначно увеличивались. На это напрямую повлияли травмы – он третий год в команде и пропустил две Лиги чемпионов.

Он не теряет простые мячи, хорошо цепляется за мяч, может разогнать атаку, отдать передачу, может пробить. Хотя, думаю, нужно стремиться к тому, чтобы еще больше забивать и отдавать, потому что болельщики ждут от него более яркой игры.

Я имею в виду пользу для команды. Игрок его уровня должен больше забивать и отдавать. В этом сезоне он улучшил качество, но все этого и ждут», – сказал Семак.