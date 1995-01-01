Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Уткин – об уходе из «Краснодара»: «Можно пять лет ждать шанс, но было интересно попробовать что-то новое»

    Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», объяснил, почему решил сменить клуб прошлым летом.

    «После ковидной изоляции я выходил в основе и, как мне кажется, неплохо играл: забил два «Зениту», было несколько голевых передач. Но как только другие ребята восстанавливались от травм – предпочтение отдавалось им.

    Я понял: видимо, играю только из-за того, что многие сломаны. Получал всe меньше игрового времени, хотя понимал: могу ещe побороться за место в составе. Но ничего не менялось.

    Я смотрел и на других ребят: Ваню Игнатьева, Тему Голубева, Даню Фомина. Понял – у каждого свой путь. Можно, конечно, лет пять ждать своего шанса, но было интересно попробовать что-то новое: уйти из команды, где я провeл 11 лет, чтобы понять, как приспособлюсь.

    И доказать: Уткин – нетипичный футболист «только для «Краснодара». Я могу адаптироваться к разным игровым стилям. Меня уговаривали остаться. Говорили подождать, побороться, что меня видят в составе. Но я смотрел на ситуацию по-другому», – сказал Уткин.

    • В составе «Ахмата» хавбек забил 7 голов и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до июня 2023 года.

    Уткин: «Если бы Галицкий реально хотел стать тренером «Краснодара», он бы им стал»

    Уткин: «Детские тренеры работают почти бесплатно. 6 тысяч рублей – на что кормить семью?»

    «Ахмат» – об интересе московских клубов к Уткину: «Зимой он никуда не может уйти»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93617
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68638
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru