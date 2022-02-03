Уткин – об уходе из «Краснодара»: «Можно пять лет ждать шанс, но было интересно попробовать что-то новое»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», объяснил, почему решил сменить клуб прошлым летом.

«После ковидной изоляции я выходил в основе и, как мне кажется, неплохо играл: забил два «Зениту», было несколько голевых передач. Но как только другие ребята восстанавливались от травм – предпочтение отдавалось им.

Я понял: видимо, играю только из-за того, что многие сломаны. Получал всe меньше игрового времени, хотя понимал: могу ещe побороться за место в составе. Но ничего не менялось.

Я смотрел и на других ребят: Ваню Игнатьева, Тему Голубева, Даню Фомина. Понял – у каждого свой путь. Можно, конечно, лет пять ждать своего шанса, но было интересно попробовать что-то новое: уйти из команды, где я провeл 11 лет, чтобы понять, как приспособлюсь.

И доказать: Уткин – нетипичный футболист «только для «Краснодара». Я могу адаптироваться к разным игровым стилям. Меня уговаривали остаться. Говорили подождать, побороться, что меня видят в составе. Но я смотрел на ситуацию по-другому», – сказал Уткин.