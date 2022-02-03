Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Алип забил дебютный гол за «Зенит». Он находится на просмотре

    «Зенит» проводит товарищеский матч с датским «Мидтьюлландом».

    Счет в игре открыл центральный защитник петербуржцев Нуралы Алип.

    Для 22-летнего казахстанца это дебютный гол в составе «Зенита».

    • Права на Алипа принадлежат «Кайрату».
    • В «Зените» он находится на просмотре.
    • Клуб примет решение о возможном подписании игрока после второго сбора.

    «Зенит» примет решение о возможном подписании Алипа после второго сбора

    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Возможно, Алип будет взят в аренду»

    Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:21
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +975

      стоп кран 9 минут назад

      Он находится на просмотре===И чо это значит? Возьмут в Зенит али чо ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11946

      Fusballer > стоп кран 6 минут назад

      Дзюба думает, видимо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      Дубина 1 час назад

      Срочно Казаха брать в пару к Абелардо за сорокет))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15469

      paracetamol 1 час назад

      Нормуль!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      vmonomah17 1 час назад

      Надо брать. Лямов за 30 евро

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93617
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68638
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru