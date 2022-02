Алип забил дебютный гол за «Зенит». Он находится на просмотре

«Зенит» проводит товарищеский матч с датским «Мидтьюлландом».

Счет в игре открыл центральный защитник петербуржцев Нуралы Алип.

Для 22-летнего казахстанца это дебютный гол в составе «Зенита».

Half Time here, the score is 1-0!Let’s see that goal! #ZENFCM 1-0 #AtlanticCuppic.twitter.com/FVkFY5Vrep