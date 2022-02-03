Алип забил дебютный гол за «Зенит». Он находится на просмотре

Он находится на просмотре===И чо это значит? Возьмут в Зенит али чо ?
«Зенит» проводит товарищеский матч с датским «Мидтьюлландом».
Счет в игре открыл центральный защитник петербуржцев Нуралы Алип.
Для 22-летнего казахстанца это дебютный гол в составе «Зенита».
- Права на Алипа принадлежат «Кайрату».
- В «Зените» он находится на просмотре.
- Клуб примет решение о возможном подписании игрока после второго сбора.
Half Time here, the score is 1-0!Let’s see that goal! #ZENFCM 1-0 #AtlanticCuppic.twitter.com/FVkFY5Vrep— FC Zenit in English (@fczenit_en) February 3, 2022
«Зенит» примет решение о возможном подписании Алипа после второго сбора
Гендиректор «Зенита» Медведев: «Возможно, Алип будет взят в аренду»
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал