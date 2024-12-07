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    Стали известны сроки восстановления Алипа

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках восстановления защитника команды Нуралы Алипа.

    Алип был заменен на 82‑й минуте матча 17‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3). Защитник подвернул правую стопу и не смог продолжить игру.

    «Сейчас он в лангетке и на костылях. Надеюсь, недели три или четыре [будет] достаточно. После паузы он сможет тренироваться», – сказал Семак.

    • Алип пропускает матч 18-го тура с «Акроном».
    • 24-летний казахстанец провел в этом сезоне 18 игр, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 17:19
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