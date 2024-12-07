Стали известны сроки восстановления Алипа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках восстановления защитника команды Нуралы Алипа.
Алип был заменен на 82‑й минуте матча 17‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3). Защитник подвернул правую стопу и не смог продолжить игру.
«Сейчас он в лангетке и на костылях. Надеюсь, недели три или четыре [будет] достаточно. После паузы он сможет тренироваться», – сказал Семак.
- Алип пропускает матч 18-го тура с «Акроном».
- 24-летний казахстанец провел в этом сезоне 18 игр, забил 1 гол, отдал 1 передачу.