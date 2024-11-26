Алип рассказал о знакомстве с Черчесовым

Защитник «Зенита» Нуралы Алип вспомнил, как познакомился с новым тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым.

– После матча с Азербайджаном он в первый раз пришел в раздевалку [сборной Казахстана]. Мы тогда его не знали, он пришел чисто познакомиться.

До этого я не был лично знаком, но слышал о его заслугах, видел, как с Россией Испанию выбили [на ЧМ-2018]. Видно было, что человек серьезный, со своими шутками. Сейчас тоже есть шутки.

– Как он тебя подкалывает?

– Первый раз, когда только я приехал, мы тогда стали чемпионами [c «Зенитом»], и он сказал: поделился премиальными чемпионскими со своими?

Сразу, когда я только в раздевалку пришел. Я улыбнулся, сказал ему, что да.

– А ты поделился?

– Ну пацаны свои знают.

– Что он сказал в тот момент, когда пришел к вам после поражения от Азербайджана?

– Ну сказал, что ничего страшного, будем работать. Хорошо, что проиграли, если бы выиграли, то было бы тяжело с вами работать – если проиграли, значит, есть ошибки.

Черчесова назначили 3 июня.

При нем казахстанская сборная проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей.

Команда ни разу не забила в Лиге наций, а пропустила 15 голов.

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