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    Уткин: «Детские тренеры работают почти бесплатно. 6 тысяч рублей – на что кормить семью?»

    Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин считает, что детским футбольным тренерам в России должны платить больше.

    «Сейчас профессия детского тренера требует огромного энтузиазма, они работают почти бесплатно. 6 тысяч рублей – на что человеку кормить семью? Некоторых спасают индивидуальные тренировки. Но нужно сделать так, чтобы работать с детьми было престижно. В том числе в финансовом плане.

    Мой лучший друг, с которым мы начинали в футболе, сейчас тренирует детишек в Аксае. Недавно ездил к нему: занимался с парнями, упражнения показывал, следил за дисциплиной.

    В планах помогать аксайскому футболу по мере возможности – думаю, о каких-то проектах вы услышите в ближайшее время», – сказал Уткин.

    «Ахмат» – об интересе московских клубов к Уткину: «Зимой он никуда не может уйти»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:09
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13548

      Cleaner 12 секунд назад

      Вася, про ШЕСТЬ тысяч это ты загнул, конечно...

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      Рейтинг: +13542

      житель СПб 2 минуты назад

      Совершенно правильно!

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      Рейтинг: +131

      Demgel 20 минут назад

      Там такая кормушка к госбюджету примастилась,что всем похер на развитие.Так иногда делать вид,что интересно и переживают.

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