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  • Уткин: «Детские тренеры работают почти бесплатно. 6 тысяч рублей – на что кормить семью?»

Уткин: «Детские тренеры работают почти бесплатно. 6 тысяч рублей – на что кормить семью?»

3 февраля 2022, 18:09
4

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин считает, что детским футбольным тренерам в России должны платить больше.

«Сейчас профессия детского тренера требует огромного энтузиазма, они работают почти бесплатно. 6 тысяч рублей – на что человеку кормить семью? Некоторых спасают индивидуальные тренировки. Но нужно сделать так, чтобы работать с детьми было престижно. В том числе в финансовом плане.

Мой лучший друг, с которым мы начинали в футболе, сейчас тренирует детишек в Аксае. Недавно ездил к нему: занимался с парнями, упражнения показывал, следил за дисциплиной.

В планах помогать аксайскому футболу по мере возможности – думаю, о каких-то проектах вы услышите в ближайшее время», – сказал Уткин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Уткин Даниил
Комментарии (4)
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Demgel
1643902211
Там такая кормушка к госбюджету примастилась,что всем похер на развитие.Так иногда делать вид,что интересно и переживают.
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житель СПб
1643903297
Совершенно правильно!
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ivany4
1643905296
Врут и не краснеют!!! Хоть бы подумал, что другие люди не в лесу живут. И новости читают, и с друзьями общаются. А если детишки спортом занимаются, то уж точно в курсе, что почем. Хотел бы я посмотреть на индивидуальные занятия по футболу.
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Hektor 84
1643912610
Я не понимаю что все зацепились за зарплаты детских тренеров? Если им станут платить по 100000 р в месяц они что умнее станут? Или лучше тренировать станут? Или юные футболисты станут выше уровнем? Мне кажется проблема не в зарплатах. А в том что тренерскую школу в России просто убили и ее нет. Даже правильнее сказать ее и не было. Вот пример! Все успехи наших клубов ( в эпоху России) в еврокубках и чемпе России связаны с тремя тренерами Романцев, Семин и Газзаев. Которые учились и набивали шишки еще во времена СССР. И посмотреть у кого они учились и кто учит нынешних. Большая проблема в тех кто их обучает и по каким методикам. А про зарплаты не надо чесать. Знаю не по наслышке как детские тренеры из глубинки увозят талантливых ребят в московские клубы за бабло. И какие поборы с родителей в футбольных школах. А то сейчас дума еще какой нибудь закон придумает за народное бабло в поддержку детских тренеров. Этим тренерам не зарплату повышать, а повысить интеллект и тренерские навыки.
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