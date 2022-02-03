Медина: «Дебютный гол за ЦСКА был достаточно легким»

Новичок ЦСКА Хесус Медина поделился впечатлениями после дебютного матча в составе московской команды.

Парагваец принял участие в товарищеской встрече с «Виборгом» (3:2).

Он забил 2-й гол в игре.

– Хесус, поздравляем тебя! Какие впечатления?

– Для меня это первый матч в году, и я очень доволен, потому что мы показали хороший футбол, неплохо взаимодействовали, много владели мячом. Команда полностью заслужила голы, которые забила. Теперь надо продолжать в том же духе, улучшать игру дальше.

– Как показалось, твой гол был достаточно легким.

– Да, так и было. Я часто нахожусь в штрафной в подобных эпизодах, мяч пришел ко мне, и дальше было нетрудно переправить его в сетку.

– Еще очень запомнился твой отличный пас на Чиди на последней минуте...

– Мы убежали в контратаку, я видел движение партнера и потому сумел вовремя сделать передачу. Жаль, что Чиди не забил, но ему просто не повезло. В целом все парни провели хороший матч!

– Взаимопонимание с одноклубниками уже есть?

– По тренировкам быстро становится видно, какие у кого сильные стороны, какого маневра от кого ждать. Каждый день на поле я узнаю много нового о ребятах. Реплики тренера, разговоры с ним тоже помогают. Так что взаимопонимание улучшается.

– Ты получил неофициальный приз лучшему игроку матча – ногу хамона. Что будешь с ней делать?

– Отличный подарок, я выберу время и обязательно попробую это мясо.