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    Медина: «Дебютный гол за ЦСКА был достаточно легким»

    Новичок ЦСКА Хесус Медина поделился впечатлениями после дебютного матча в составе московской команды.

    • Парагваец принял участие в товарищеской встрече с «Виборгом» (3:2).
    • Он забил 2-й гол в игре.

    – Хесус, поздравляем тебя! Какие впечатления?

    – Для меня это первый матч в году, и я очень доволен, потому что мы показали хороший футбол, неплохо взаимодействовали, много владели мячом. Команда полностью заслужила голы, которые забила. Теперь надо продолжать в том же духе, улучшать игру дальше.

    – Как показалось, твой гол был достаточно легким.

    – Да, так и было. Я часто нахожусь в штрафной в подобных эпизодах, мяч пришел ко мне, и дальше было нетрудно переправить его в сетку.

    – Еще очень запомнился твой отличный пас на Чиди на последней минуте...

    – Мы убежали в контратаку, я видел движение партнера и потому сумел вовремя сделать передачу. Жаль, что Чиди не забил, но ему просто не повезло. В целом все парни провели хороший матч!

    – Взаимопонимание с одноклубниками уже есть?

    – По тренировкам быстро становится видно, какие у кого сильные стороны, какого маневра от кого ждать. Каждый день на поле я узнаю много нового о ребятах. Реплики тренера, разговоры с ним тоже помогают. Так что взаимопонимание улучшается.

    – Ты получил неофициальный приз лучшему игроку матча – ногу хамона. Что будешь с ней делать?

    – Отличный подарок, я выберу время и обязательно попробую это мясо.

    Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2278

      acor94 2 часа назад

      Чиди? Чиди Одиа вернулся? Вот это новость!

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