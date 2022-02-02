«Необдуманные законы приводят к очагу социального напряжения». Фанаты «Урала» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

«Союз болельщиков Урала» принял решение бойкотировать матчи «Урала» в РПЛ из-за введения системы Fan ID.
«Принимая во внимание то, что замечания, направленные Союзом 13.07.2021 в комитет Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре и спорту через депутатов ГД от Свердловской области, были не приняты во внимание, изучив мнение членов организации и наших союзников, а также выполняя свои обещания, обозначенные в нашем обращении в Государственную Думу, руководство Союза принимает решение о том, что:
1. Президент и Правление Союза присоединяются к бойкоту футбольными болельщиками введения Fan ID на внутренних чемпионатах в Российской Федерации с момента публикации данного решения.
2. Союз настоятельно рекомендует болельщикам бойкотировать систему Fan ID, начиная с момента публикации данного решения.
3. Союз просит владельцев сезонных абонементов, а также тех, кто продолжит ходить на стадион ради своих детей вместе с ними – воздержаться от активной поддержки.
4. Союз настоятельно рекомендует не голосовать на выборах различных уровней за депутатов Государственной Думы, которые проголосовали «ЗА» принятие данного Закона.
Вместо диалога с объединениями спортивных болельщиков, необдуманные законодательные акты приводят к очагу социального напряжения, о чeм мы искренне сожалеем», – говорится в заявлении фанатов.
- Ранее о бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
- Закон должен вступить в силу с 1 июня.