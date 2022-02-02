Мухин – о Березуцком в ЦСКА: «Стало веселее и больше шума на тренировках»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал об игре за команду под руководством главного тренера Алексея Березуцкого.
– Как тебе работа с Березуцким? Ты же изначально ехал к другому тренеру.
– Как тренер он спокойный и очень справедливый: играть будет тот, кто достоин, кто доказывает своей работой, что хочет быть на поле.
– А что изменилось с приходом Василия?
– Шуток стало больше. Стало веселее и больше шума на тренировках, больше криков, это заряжает.
- Березуцкий возглавил ЦСКА летом 2021 года.
- Команда занимает 4 место в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»