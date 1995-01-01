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    Мухин – о Березуцком в ЦСКА: «Стало веселее и больше шума на тренировках»

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал об игре за команду под руководством главного тренера Алексея Березуцкого.

    – Как тебе работа с Березуцким? Ты же изначально ехал к другому тренеру.

    – Как тренер он спокойный и очень справедливый: играть будет тот, кто достоин, кто доказывает своей работой, что хочет быть на поле.

    – А что изменилось с приходом Василия?

    – Шуток стало больше. Стало веселее и больше шума на тренировках, больше криков, это заряжает.

    • Березуцкий возглавил ЦСКА летом 2021 года.
    • Команда занимает 4 место в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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