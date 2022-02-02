«Барселона» объявит о переходе Обамеянга в среду (Mundo Deportivo)

Стало известно, когда нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг официально станет игроком «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб объявит о подписании контракта с 32-летним габонцем в среду, 2 февраля.

Обамеянг будет представлен на «Камп Ноу» в четверг или пятницу. Нападающий может дебютировать за «Барсу» уже в воскресенье в матче с «Атлетико».