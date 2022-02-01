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    «Барселона» объявит о переходе Обамеянга в среду (Mundo Deportivo)

    Стало известно, когда нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг официально станет игроком «Барселоны».

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб объявит о подписании контракта с 32-летним габонцем в среду, 2 февраля.

    Обамеянг будет представлен на «Камп Ноу» в четверг или пятницу. Нападающий может дебютировать за «Барсу» уже в воскресенье в матче с «Атлетико».

    • «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию.
    • Он перейдет в «Барсу» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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