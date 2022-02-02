«Барселона» объявит о переходе Обамеянга в среду (Mundo Deportivo)

Стало известно, когда нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг официально станет игроком «Барселоны».
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб объявит о подписании контракта с 32-летним габонцем в среду, 2 февраля.
Обамеянг будет представлен на «Камп Ноу» в четверг или пятницу. Нападающий может дебютировать за «Барсу» уже в воскресенье в матче с «Атлетико».
- «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию.
- Он перейдет в «Барсу» на правах свободного агента.
- В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
Источник: Mundo Deportivo